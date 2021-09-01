Дешёвая консоль Xbox Series S вернулась в продажу в России
Некоторые российские магазины возобновили продажу игровой приставки нового поколения Xbox Series S. С момента анонса консоли компании Microsoft прошёл почти год, но всё это время наблюдались сложности с поставками, из-за которых купить модель смогли далеко не все пользователи.
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Сейчас у них вновь появилась такая возможность. Xbox Series S доступна у нескольких больших ритейлеров, включая DNS, «М.Видео» и «Эльдорадо». Официальная рекомендованная производителем стоимость консоли без оптического привода составляет 26 990 рублей.
Xbox Series S – не первая приставка компании Microsoft, в которую нельзя вставить диск. Относительно недавно, в рамках предыдущего поколения, производитель из США выпустил модификацию Xbox One S All Digital, которая тоже лишилась оптического привода.
Что касается героини заметки, она получила чип производства компании AMD на базе восьми ядер Zen 2 с частотой до 3,6 ГГц. Графический процессор тоже разработан «красной командой». Его мощность составляет 4 TFLOPS. Модель также может похвастаться 10 ГБ оперативной памяти, поддержкой HDR и быстрым SSD-накопителем вместимость 512 ГБ.
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Консоль получила адаптер беспроводной связи Wi-Fi, LAN, три разъёма USB Type-A 3.1 и один порт HDMI. Эта приставка в отличие от Xbox Series X нацелена на FHD-гейминг, хотя есть поддержка и QHD с частотой кадров 120 FPS.
Заметим, что на российском рынке Xbox Series S стоит чуть дороже, чем в США и Европе, где модель оценили в 299 долларов (22 000 рублей) и 299 евро (26 000 рублей) соответственно. Что интересно, по данным «Яндекс.Маркет», при покупке у неофициальных ритейлеров в России приставка обойдётся более чем в 30 000 рублей.
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