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Анонсирована глобальная прошивка MIUI 12.5 Enhanced

Релиз намечен на четвёртый квартал.
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Китайская компания Xiaomi раньше запланированного представила глобальную версию программного обеспечения MIUI 12.5 Enhanced. В Китае прошивка была анонсирована в начале текущего месяца, а премьера глобальной сборки ожидалась через три недели, 15 сентября. Но производитель решил по-быстрому представить оптимизированную оболочку.

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Xiaomi не проводила отдельного мероприятия, дабы презентовать улучшенную версию программного обеспечения MIUI 12.5. Вместо этого она просто на официальном форуме Mi Community опубликовала список нововведений и перечень смартфонов, которые первыми будут получать обновление «по воздуху».

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Изначально версия Enhanced тестировалась на китайской версии флагмана Xiaomi Mi 11 Pro. В ходе лабораторных испытаний было установлено, что 36 месяцев использования снижают скорость чтения и записи накопителя лишь на 5%. Разработчикам удалось существенно снизить темпы падения скорости накопителя за счёт более длительного удержания запущенных приложений в оперативной памяти.

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Программистами китайской компании заявлено порядка 400 сотен улучшений. Из них 160 – улучшения системного уровня, а ещё 230 – исправления проблем, связанные с работой предустановленного программного обеспечения. В MIUI 12.5 Enhanced добавили нового планировщика системы, который отвечает за регулировку производительности и энергопотребления в зависимости от задач.

Как вы поняли, новая версия прошивки ориентирована на повышение стабильности работы и оптимизацию системы. Разработчики улучшили процесс взаимодействия мобильного чипсета с программным обеспечением. Это позволило снизить на 8% энергопотребление. Кроме того, нагрузка на систему-на-кристалле упала на 15%. Новых функций MIUI 12.5 Enhanced не принесла.

Изначально ожидалось, что глобальная версия оболочки будет представлена вместе со смартфонами Xiaomi 11T и Xiaomi 11T Pro. Сейчас есть ещё вероятность, что будущие флагманы всё-таки сразу из коробки получат MIUI 12.5 Enhanced. А вот остальным телефонам придётся подождать. По официальной информации, которую опубликовали на форуме Mi Community, релиз оболочки намечен лишь на четвёртый квартал 2021 года.

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Обновление в первых рядах получат только девять смартфонов компании, которые работают на базе мобильных процессоров Snapdragon 865, Snapdragon 870 и Snapdragon 888. Первая однокристальная система положена в основу Xiaomi Mi 10, Xiaomi Mi 10T и версий Pro. Вторым чипсетом оснащается Xiaomi Mi 11X. Третья платформа используется в Xiaomi Mi 11, Mi 11i, Mi 11X Pro и Mi 11 Ultra. Все флагманы двух последних поколений работают на базе операционной системы Android 11 и в будущем перейдут на Android 12.

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