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Китайские магазины начали повышать цены на графические ускорители поколения Ampere компании NVIDIA. В частности, самый доступный адаптер в лице GeForce RTX 3060 подорожал сразу на 100 долларов. Причиной называют рост курса криптовалюты Ethereum.

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На рынке Поднебесной рекомендованная производителем стоимость видеокарты составляет 385 долларов. Из-за дефицита и популярности майнинга на пике цена превышала 1 150 долларов, но к середине лета 2021 года графический ускоритель можно было купить за 610 долларов. Очередной скачок курса криптовалют привёл к тому, что стоимость GeForce RTX 3060 выросла на 100 долларов, составив 710 долларов.

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Российские пользователи тоже страдают от высоких цен на графические адаптеры всех поколений. Например, герой заметки в магазине «Ситилинк» в среднем стоит около 80 000 рублей при рекомендованной цене 31 800 рублей, то есть переплатить нужно порядка 150%.

На момент написания материала в «Ситилинк» продаётся около десяти видеокарт в исполнении Palit, MSI, Gigabyte и ASUS. В наличии есть модели с одним, двумя или тремя вентиляторами; с заводским разгоном или эталонной частотой; а также с защитой от добычи криптовалюты или без неё. Причём вне зависимости от наличия блокировки майнинга стоимость ускорителей не отличается.

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Что до технических характеристик GeForce RTX 3060, видеокарта оборудована чипом GA106 с 3584 ядрами CUDA. Изделие изготавливается по нормам 8-нанометрового технологического процесса. Эталонная частота GPU составляет 1777 МГц.

В ускорителе используется память GDDR6 с физической частотой 1875 МГц и скоростью 15 Гбит/сек. Пропускная способность составляет 360 ГБ/сек. Объём внутренней оперативной памяти – 12 ГБ. Также отметим 112 текстурных блоков, 48 тензорных блоков и 28 ядер трассировки лучей.