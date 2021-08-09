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Meizu перевыпустит флагманы на Snapdragon 870 вместо Snapdragon 888

Речь о моделях Meizu 18 и Meizu 18 Pro.
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Китайская компания Meizu выпустила одни из самых интересных флагманских смартфонов нового поколения. Речь о моделях Meizu 18 и 18 Pro. Однако, из-за отсутствия глобальной версии программного обеспечения и нормальных поставок мало кому они оказались интересными. Оригинальные флагманы оборудованы процессором Snapdragon 888. Но производитель из Поднебесной готовит к анонсу переиздания двух моделей на более скромной SoC.

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В базе данных одного из китайских регуляторных органов появились смартфоны с модельными номерами M182Q и MI192Q. Китайские сетевые информаторы пишут, что под этими обозначениями скрываются обновлённые версии Meizu 18 и Meizu 18 Pro соответственно.

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Заменить однокристальную систему компания может из-за горячего нрава 5-нанометровой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 888. С перегревом чипа возникли проблемы у многих производителей. Каждый выходит из ситуации по-своему. Например, OnePlus отключает ядро Cortex-X1 в нетребовательных приложениях. Мобильный процессор Snapdragon 870 выполняется по нормам 7-нанометровой технологии, но не так сильно нагревается при больших нагрузках.

Помимо более скромных чипов грядущие новинки не будут отличаться от оригинальных моделей. Напомним, мартовские новинки оборудованы экранами Super AMOLED с частотой обновления 120 Гц и разрешением WQHD+. Meizu 18 получил основную камеру с модулями на 64 Мп, 16 Мп и 8 Мп, а также 20-мегапиксельную фронталку. Ёмкость встроенного аккумулятора составила 4000 мА*ч, а мощность быстрой зарядки – 36 Вт.

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В Meizu 18 Pro используется более продвинутая камеры. Она имеет разрешение 50 Мп + 32 Мп + 8 Мп + 0,3 Мп. Фронталка тоже получше – 44 Мп, что является рекордом рынка до сих пор. За автономность отвечает аккумулятор на 4500 мА*ч. Мощность быстрой зарядки увеличена до 40 Вт по проводу. Также появилась 40-ваттная подзарядка беспроводным путём.

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