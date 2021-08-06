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65 устройств Huawei и Honor получили стабильную HarmonyOS 2.0 вместо Android 10

Компания запустила пятый этап обновления.
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Huawei активно обновляет смартфоны и планшетные компьютеры. Причём достаётся как её моделям, так и решениям бренда Honor, которые были анонсированы до 2021 года. Операционная система HarmonyOS 2.0 вышла в начале июня 2021 года. Сейчас стабильная версия уже доступна более чем для шести десяткой гаджетов двух производителей.

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На этом Huawei не останавливается. Изначально планировалось обновить более сотни устройств до середины следующего года. Судя по тому, как быстро компания движется в этом направлении, она сможет достичь цели раньше, чем было заявлено в начале июня на презентации программного обеспечения.

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1 августа этого года стартовала пятая волна обновления. В то же время китайская компания опубликовала официальный список смартфонов и планшетов, которым HarmonyOS 2.0 уже доступна в виде стабильной сборки. Таких устройство насчитывается уже 65 штук.

В рамках первого этапа обновление вышло на флагманские смартфоны семейств Huawei P40, Mate 40 и Mate 30. В общей сложности это 15 телефонов. Также HarmonyOS 2.0 получил сгибаемый флагман Huawei Mate X2. Что касается планшетов, первая волна захлестнула Huawei MatePad Pro и версию с поддержкой мобильных сетей пятого поколения.

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На втором этапе производитель уделил внимание линейке nova, в рамках которой уже вышло восемь поколений смартфонов. Но первыми апдейт получили только Huawei nova 8, nova 8 Pro 4G / 5G, nova 7, nova 7 Pro и nova 6 4G / 5G. Вместе с ним обновление стало доступно для планшетного компьютера Huawei MatePad 10.8.

Больше всего девайсов обновилось в рамках третьего этапа, на котором китайский производитель выпустил апдейт болеем чем для десятка устройств. В первую очередь внимание уделили решениям, анонсированным в 2018 году. Так, обновились семейства Huawei Mate 20. Также в списке представители Huawei P30, сгибаемые смартфоны Mate X и Mate Xs. На третьем этапе HarmonyOS стал доступна для нескольких скромных моделей семейств nova 8, nova 7, nova 6 и nova 5, а также для Enjoy 20 и Maimang 9. Планшеты тоже есть – три версии MediaPad M6 наряду с Huawei MatePad 10.4 4G / 5G.

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Наконец, пятый этап, который стартовал на прошлой неделе, посвящён смартфонам компании Honor. И одному планшету – Honor Tab V6. Что до умных телефонов, HarmonyOS 2.0 вместо Android 10 теперь установлена на Honor V30 / V30 Pro, Honor V20 / V20 MOSCHINO EDITION, Honor 30, Honor 30 Pro / Pro+, Honor Play4 Pro и Honor Magic 2.

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