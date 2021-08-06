Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Huawei активно обновляет смартфоны и планшетные компьютеры. Причём достаётся как её моделям, так и решениям бренда Honor, которые были анонсированы до 2021 года. Операционная система HarmonyOS 2.0 вышла в начале июня 2021 года. Сейчас стабильная версия уже доступна более чем для шести десяткой гаджетов двух производителей.

реклама

На этом Huawei не останавливается. Изначально планировалось обновить более сотни устройств до середины следующего года. Судя по тому, как быстро компания движется в этом направлении, она сможет достичь цели раньше, чем было заявлено в начале июня на презентации программного обеспечения.

анонсы и реклама Оч дешевая 3070 в Регарде по цене 3060 Ti Самая дешевая 3060, дешевле нет нигде -25% на RTX 3060 Ti за неделю в Ситилинке 3070 Ti MSI Gaming - цена упала на порядок 3090 дешево в XPERT.RU 3070 Ti дешевле 100тр, цена вдвое снижена с анонса <b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU

1 августа этого года стартовала пятая волна обновления. В то же время китайская компания опубликовала официальный список смартфонов и планшетов, которым HarmonyOS 2.0 уже доступна в виде стабильной сборки. Таких устройство насчитывается уже 65 штук.

В рамках первого этапа обновление вышло на флагманские смартфоны семейств Huawei P40, Mate 40 и Mate 30. В общей сложности это 15 телефонов. Также HarmonyOS 2.0 получил сгибаемый флагман Huawei Mate X2. Что касается планшетов, первая волна захлестнула Huawei MatePad Pro и версию с поддержкой мобильных сетей пятого поколения.

реклама

На втором этапе производитель уделил внимание линейке nova, в рамках которой уже вышло восемь поколений смартфонов. Но первыми апдейт получили только Huawei nova 8, nova 8 Pro 4G / 5G, nova 7, nova 7 Pro и nova 6 4G / 5G. Вместе с ним обновление стало доступно для планшетного компьютера Huawei MatePad 10.8.

Больше всего девайсов обновилось в рамках третьего этапа, на котором китайский производитель выпустил апдейт болеем чем для десятка устройств. В первую очередь внимание уделили решениям, анонсированным в 2018 году. Так, обновились семейства Huawei Mate 20. Также в списке представители Huawei P30, сгибаемые смартфоны Mate X и Mate Xs. На третьем этапе HarmonyOS стал доступна для нескольких скромных моделей семейств nova 8, nova 7, nova 6 и nova 5, а также для Enjoy 20 и Maimang 9. Планшеты тоже есть – три версии MediaPad M6 наряду с Huawei MatePad 10.4 4G / 5G.

реклама

Наконец, пятый этап, который стартовал на прошлой неделе, посвящён смартфонам компании Honor. И одному планшету – Honor Tab V6. Что до умных телефонов, HarmonyOS 2.0 вместо Android 10 теперь установлена на Honor V30 / V30 Pro, Honor V20 / V20 MOSCHINO EDITION, Honor 30, Honor 30 Pro / Pro+, Honor Play4 Pro и Honor Magic 2.