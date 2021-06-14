Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Компания ASUS расширила ассортимент графических ускорителей на базе видеокарты GeForce RTX 3070. Производитель из Тайваня анонсировал модели, которые могут похвастаться аппаратных ограничителем майнинга криптовалюты Ethereum. Стоимость пока что не уточняется.

реклама

Видеоадаптеры Lite Hash Rate или LHR можно использовать для добычи «эфира», но при этом производительность снижена в два раза. В остальных же задачах новые карты ничем не отличаются от ускорителей без ограничителя майнинга.

анонсы и реклама -30 000р на RTX 3070 в Ситилинке 3080 Ti в Ситилинке намного дешевле чем 3080 -30 000р на 14Tb Toshiba -22 000р на 6Tb WD Red Plus в Ситилинке -25 000р на 3070 MSI Gaming <b>Почти в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b> -45 000р на RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming -18 000р на 8Tb Seagate Barracuda В полтора раза подешевел 10Tb Seagate <b>3080Ti</b> в составе компа дешевле чем обычная 3080 -15 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке -60% от цены 4Tb WD Purple -30 000р на 14Tb Seagate <b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung -50 000р на 6900XT - цены пошли вниз

В ближайшее время тайваньская компания начнёт продавать модели ASUS GeForce RTX 3070 LHR DUAL OC V2, GeForce RTX 3070 LHR KO V2 OC и GeForce RTX 3070 LHR TUF V2 OC. Все новинки будут доступны в модификациях с разгоном с завода и без него.

Первый графический ускоритель, ASUS GeForce RTX 3070 LHR DUAL OC V2, оборудован чипом с пиковой частотой 1,8 ГГц в режиме Boost, что на 4,3% выше эталонной частоты. Также отметим систему охлаждения с двумя вентиляторами.

реклама

GeForce RTX 3070 LHR KO V2 OC может разгоняться до 1 845 МГц. Прирост в сравнении с частотой референсной карты составляет уже 7%. Графический адаптер может похвастаться многоцветной подсветкой. Вентиляторов тоже установлено два.

Наконец, GeForce RTX 3070 LHR TUF V2 OC также имеет GPU с Boost-частотой 1 845 МГц. Однако, система охлаждения вобрала в себя не два, а сразу три вентилятора для более эффективного остужения пыла графического чипа.

Все три новинки построены на базе GA104-302, 8-нанометрового GPU с номинальной частотой 1,5 ГГц и 5 888 потоковыми процессорами. В состав ускорителей входит оперативка класса GDDR6 в объёме 8 ГБ с 256-битной шиной памяти частотой 1 750 МГц (физическая) / 14 ГГц (эффективная) и пропускной способностью до 448 ГБ/сек. Видеочип обладает 184 текстурными блоками, 96 блоками рендеринга и 46 ядрами для поддержки трассировки лучей в реальном времени.