ASUS выпустила видеокарты GeForce RTX 3070 LHR с аппаратным ограничителем майнинга Ethereum
Компания ASUS расширила ассортимент графических ускорителей на базе видеокарты GeForce RTX 3070. Производитель из Тайваня анонсировал модели, которые могут похвастаться аппаратных ограничителем майнинга криптовалюты Ethereum. Стоимость пока что не уточняется.
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Видеоадаптеры Lite Hash Rate или LHR можно использовать для добычи «эфира», но при этом производительность снижена в два раза. В остальных же задачах новые карты ничем не отличаются от ускорителей без ограничителя майнинга.
В ближайшее время тайваньская компания начнёт продавать модели ASUS GeForce RTX 3070 LHR DUAL OC V2, GeForce RTX 3070 LHR KO V2 OC и GeForce RTX 3070 LHR TUF V2 OC. Все новинки будут доступны в модификациях с разгоном с завода и без него.
Первый графический ускоритель, ASUS GeForce RTX 3070 LHR DUAL OC V2, оборудован чипом с пиковой частотой 1,8 ГГц в режиме Boost, что на 4,3% выше эталонной частоты. Также отметим систему охлаждения с двумя вентиляторами.
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GeForce RTX 3070 LHR KO V2 OC может разгоняться до 1 845 МГц. Прирост в сравнении с частотой референсной карты составляет уже 7%. Графический адаптер может похвастаться многоцветной подсветкой. Вентиляторов тоже установлено два.
Наконец, GeForce RTX 3070 LHR TUF V2 OC также имеет GPU с Boost-частотой 1 845 МГц. Однако, система охлаждения вобрала в себя не два, а сразу три вентилятора для более эффективного остужения пыла графического чипа.
Все три новинки построены на базе GA104-302, 8-нанометрового GPU с номинальной частотой 1,5 ГГц и 5 888 потоковыми процессорами. В состав ускорителей входит оперативка класса GDDR6 в объёме 8 ГБ с 256-битной шиной памяти частотой 1 750 МГц (физическая) / 14 ГГц (эффективная) и пропускной способностью до 448 ГБ/сек. Видеочип обладает 184 текстурными блоками, 96 блоками рендеринга и 46 ядрами для поддержки трассировки лучей в реальном времени.
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