Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

ASUS выпустила видеокарты GeForce RTX 3070 LHR с аппаратным ограничителем майнинга Ethereum

Стоимость пока что не уточняется.
[ ] для раздела Блоги
+
РУХНУЛА цена RTX 3060 ниже цены 2060
7 видов RTX 3070 Ti в Ситилинке - все дешевле 3070 не Ti
<b>RTX 3070 Ti в Регарде</b> дешевле всех
<b>RTX 3080 Ti дешевле чем 3070 не Ti на 30 000р</b>
-45 000р на 3080 Ti Palit Gaming Pro
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Компания ASUS расширила ассортимент графических ускорителей на базе видеокарты GeForce RTX 3070. Производитель из Тайваня анонсировал модели, которые могут похвастаться аппаратных ограничителем майнинга криптовалюты Ethereum. Стоимость пока что не уточняется.

реклама

Видеоадаптеры Lite Hash Rate или LHR можно использовать для добычи «эфира», но при этом производительность снижена в два раза. В остальных же задачах новые карты ничем не отличаются от ускорителей без ограничителя майнинга.

анонсы и реклама
-30 000р на RTX 3070 в Ситилинке
3080 Ti в Ситилинке намного дешевле чем 3080
-30 000р на 14Tb Toshiba
-22 000р на 6Tb WD Red Plus в Ситилинке
-25 000р на 3070 MSI Gaming
<b>Почти в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b>
-45 000р на RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming
-18 000р на 8Tb Seagate Barracuda
В полтора раза подешевел 10Tb Seagate
<b>3080Ti</b> в составе компа дешевле чем обычная 3080
-15 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке
-60% от цены 4Tb WD Purple
-30 000р на 14Tb Seagate
<b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung
-50 000р на 6900XT - цены пошли вниз

В ближайшее время тайваньская компания начнёт продавать модели ASUS GeForce RTX 3070 LHR DUAL OC V2, GeForce RTX 3070 LHR KO V2 OC и GeForce RTX 3070 LHR TUF V2 OC. Все новинки будут доступны в модификациях с разгоном с завода и без него.

Первый графический ускоритель, ASUS GeForce RTX 3070 LHR DUAL OC V2, оборудован чипом с пиковой частотой 1,8 ГГц в режиме Boost, что на 4,3% выше эталонной частоты. Также отметим систему охлаждения с двумя вентиляторами.

реклама

GeForce RTX 3070 LHR KO V2 OC может разгоняться до 1 845 МГц. Прирост в сравнении с частотой референсной карты составляет уже 7%. Графический адаптер может похвастаться многоцветной подсветкой. Вентиляторов тоже установлено два.

Наконец, GeForce RTX 3070 LHR TUF V2 OC также имеет GPU с Boost-частотой 1 845 МГц. Однако, система охлаждения вобрала в себя не два, а сразу три вентилятора для более эффективного остужения пыла графического чипа.

Все три новинки построены на базе GA104-302, 8-нанометрового GPU с номинальной частотой 1,5 ГГц и 5 888 потоковыми процессорами. В состав ускорителей входит оперативка класса GDDR6 в объёме 8 ГБ с 256-битной шиной памяти частотой 1 750 МГц (физическая) / 14 ГГц (эффективная) и пропускной способностью до 448 ГБ/сек. Видеочип обладает 184 текстурными блоками, 96 блоками рендеринга и 46 ядрами для поддержки трассировки лучей в реальном времени.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

geforce rtx 3070
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор кронштейна Arctic Z2-3D
5
Битва процессоров: Core i5-10600KF VS Core i5-9600KF VS Ryzen 5 3600X в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
4
Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: июнь 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
27
Обзор и тестирование видеокарты Sapphire Nitro+ Radeon RX 6700 XT
45
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS TUF Gaming F17 (FX706HE)
10
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Atomic Lite
11
Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS GeForce GTX 1060 VS GeForce GTX 980
14
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3070 Ti Suprim X
16
Изучаем, сколько процессорных потоков нужно для современных игр – июнь 2021
30
Обзор и тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti
24

Интересные материалы

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 30 тысяч рублей: июнь 2021
8 июня 2021 37
Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: июнь 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
13 июня 2021 27
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Super VS GeForce GTX 1070
4 июня 2021 45
Обзор и тестирование NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti – лучшая видеокарта для геймера?
2 июня 2021 135
Обзор и тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti
9 июня 2021 24
Деньги вперед: главные игры июня 2021 года
5 июня 2021 40

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Доходы майнеров Ethereum обвалились - окупаемость видеокарт RTX 3000 приближается к отметке в 2 года
218
15 смартфонов Xiaomi получили стабильную прошивку MIUI 12 / MIUI 12.5
7
Падение рынка криптовалют сделало многие монеты неприбыльными, а майнеры теряют по $80 в месяц
45
GeForce RTX 3060 вернулась в магазины РФ и стоит на 35 000 рублей дешевле GeForce RTX 2060
36
GeForce RTX 3080 Ti в России уже стоит дешевле, чем GeForce RTX 3070
18
Десятки смартфонов Xiaomi оказались подвержены ошибкам при обновлении до MIUI 12.5 на Android 11
10
GeForce 3070 Ti майнит всего $3 в сутки, греется до сотни и не отбивает вложения по мнению SS.miner
49
Видеокарты AMD Radeon возвращаются в магазины РФ – Radeon RX 6900 XT по скидке до 50 000 рублей
25
Биткоин перейдёт на новый алгоритм Taproot, что повысит анонимность и снизит цену транзакций
25
Наиболее популярные инженерные коды для смартфонов OnePlus, Samsung и Xiaomi на Android
2
Выбор оптимальной видеокарты на вторичке для бюджетного геймера – GeForce 1060 vs Radeon 580 от TG
22
Флешмоб на Avito - геймеры против перекупщиков видеокарт
74
Видеокарты GeForce RTX 3070 Ti массово появляются в продаже и стоят дешевле обычных GeForce RTX 3070
28
Все смартфоны Xiaomi сломались после обновления прошивки MIUI 12 / MIUI 12.5
12
S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl: старт предзаказов и системные требования — Radeon RX 5700XT и GeForce RTX 2070 Super должно хватить
51
NVIDIA намеревается ограничить поставки GeForce RTX 2060, чтобы освободить дорогу для GeForce RTX 3060
8
Windows 10 не вечна — известна дата прекращения её поддержки
5
S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl: премьера игрового процесса и точная дата выхода
89
Starfield выйдет спустя ровно 11 лет после The Elder Scrolls V Skyrim
4
NVIDIA прекратит поддержку Windows 7, 8 и 8.1
24

Популярные статьи

Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: июнь 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
27
"Олды vs Ньюфаги": пять кулеров-"толстяков" vs R7-3700 Pro
47
Битва процессоров: Core i5-10600KF VS Core i5-9600KF VS Ryzen 5 3600X в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
4
Скидки на Windows 10 – ключи для изданий Pro и Home продаются менее чем за 10 долларов
11
Canyon Wired Mouse M-05 - обзор дешёвой мышки с хорошей эргономикой и приятным дизайном
3
Обзор кронштейна Arctic Z2-3D
5

Сейчас обсуждают

N1ghtwish
15:49
HEDT от интел умер, он был актуален, пока интел ядра зажимала.
Преемники процессоров Alder Lake могут получить исполнение LGA 1800
Scorpion81
15:47
И сколько он раньше играл и ему надоело. И если его не пугает графика Готики два и первого Deus Ex)
Реальные покупатели GeForce RTX 3070 Ti за 58 000р делятся фотографиями и личным опытом на сайте DNS
Рома Исаев
15:45
На моем веку - это уже третий релиз.
S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl: старт предзаказов и системные требования — Radeon RX 5700XT и GeForce RTX 2070 Super должно хватить
Oleg Bogdanov
15:45
Обновился на ноте 9 про.На 12.0.1.0 11 андроид.Все отлично.
Все смартфоны Xiaomi сломались после обновления прошивки MIUI 12 / MIUI 12.5
Сергей Уваров
15:45
Судя по трейлеру полное УГ.
За расширенную версию S.T.A.L.K.E.R. 2 просят 25 тысяч рублей – игра выйдет в следующем году
burobay
15:43
Ладно когда чисто косметику и коллекционные вещи продают -- да ради бога, это личное дело фаната покупать или нет. Но когда продают дополнительные сюжетные миссии под видом дорогого "расширенного" и...
За расширенную версию S.T.A.L.K.E.R. 2 просят 25 тысяч рублей – игра выйдет в следующем году
Scorpion81
15:42
У большинства 1080p.
Реальные покупатели GeForce RTX 3070 Ti за 58 000р делятся фотографиями и личным опытом на сайте DNS
Ivol
15:42
Такое себе, имхо двойку по полярности и онлайну в долгосрочной перспективе она не переплюнет, а та вобще 435р стоит.
Стартовал приём предзаказов на Age of Empires IV
Anton Gushin
15:41
Давайте будем честными, некоторые люди не знаю зачем компьютеры вообще, если каждый день надо с животным инстинктом добывать банальный кусок хлеба. Другие люди не понимаю как можно играть в 1600*900 к...
Реальные покупатели GeForce RTX 3070 Ti за 58 000р делятся фотографиями и личным опытом на сайте DNS
sanchez521
15:36
Не у всех мониторы 1600х900.
Реальные покупатели GeForce RTX 3070 Ti за 58 000р делятся фотографиями и личным опытом на сайте DNS
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем