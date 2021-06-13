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Windows 10 доступна уже почти шесть лет, но некоторые люди все ещё используют более старые версии операционной системы компании Microsoft. Многие производители аппаратного обеспечения и создатели приложений уже отказались от поддержки Windows 7, Windows 8 и Windows 8.1. Калифорнийский технологический гигант NVIDIA тоже прощается со старыми выпусками Windows.

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Несмотря на то, что многие новые игры работают только в Windows 10, NVIDIA продолжает выпускать обновления драйверов для Windows 7, 8 и 8.1. Но это изменится уже осенью текущего года, когда поддержка старых версий операционной системы будет прекращена.

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Начиная с октября нынешнего года обновления драйверов будут выходить исключительно для систем на базе операционной системы Windows 10. При этом американская компания NVIDIA отмечает, что критические обновления безопасности будут доступны старым версиям ОС от Microsoft ещё три года с момента прекращения выпуска апдейтов драйверов (до конца третьего квартала 2024 года).

Отсутствие новых обновлений драйверов начиная с четвёртого квартала 2021 года не должно нарушить работу существующих игр. Однако, все последующие улучшения, которые NVIDIA планирует добавить с драйверами для настольных персональных компьютеров, появятся только в Windows 10.

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Новые видеокарты, для которых требуются драйверы, выпущенные после октября этого года, также не будут работать в Windows 7, 8 или 8.1. Однако, компания NVIDIA уже успела ограничить возможности некоторых своих новинок в старых версиях операционной системы. В первую очередь это касается функций трассировки лучей в видеокартах серии GeForce RTX 30 поколения Ampere.

Кроме того, производитель из Соединённых Штатов намерен прекратить выпуск драйверов для графических ускорителей поколения Kepler. Речь о видеокартах линеек GeForce GTX 600, GeForce GTX 700, GeForce GTX Titan, GeForce GTX Titan Black и GeForce GTX Titan Z.