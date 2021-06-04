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Уже несколько лет компания Qualcomm выпускает по два флагманских мобильных процессора в год. В 2018 году производитель выпустил ускоренную версию 10-нанометрового чипа Snapdragon 845 для смартфона ASUS ROG Phone первого поколения. В 2019 и 2020 годах вместе с 7-нанометровыми Snapdragon 855 и Snapdragon 865 вышли Snapdragon 855+ и Snapdragon 865+ соответственно. В этом году нас ждёт разогнанная версия однокристальной системы Snapdragon 888, которая будет называться Snapdragon 888+.

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Новый мобильный процессор имеет модельный номер SM8450. В состав однокристальной системы войдут процессорные ядра Kryo 780 на базе технологии ARM Cortex v9. Тактовые частоты пока что не уточняются. Snapdragon 888+ станет первым мобильным чипом компании Qualcomm с графическим ускорителем Adreno 700-й серии, а именно Adreno 730.

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За поддержку мобильных сетей пятого поколения будет отвечать интегрированная модемная плата Snapdragon X65 5G. Процессор получит чип Spectra 680 ISP и сможет работать с оперативной памятью стандарта LPDDR5. Само же изделие будет изготовлено по нормам 4-нанометровой технологии, тогда как Snapdragon 888 выполняется по техпроцессу 5 нм. Также отметим Bluetooth 5.2 и Wi-Fi 6E.

Анонс однокристальной системы Snapdragon 888+ ожидается в начале второй половины нынешнего года. В каких смартфонах будет использоваться новый процессор, пока что не уточняется. Заметим, что Snapdragon 865+ в отличие от Snapdragon 855+ не был столь популярным. Ускоренная SoC после дебюта в Samsung Galaxy Z Flip 5G потом появилась лишь в Samsung Galaxy Z Fold 2, Lenovo Legion Pro и ASUS ZenFone 7 Pro.