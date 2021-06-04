Realme 8 стал более доступным – лучшая альтернатива Xiaomi Redmi Note 10S со скидкой 12,5%
На днях мы писали о том, что смартфон Realme 8 Pro в России подешевел примерно на 10%. Вместе с ним в цене упала и младшая модель, Realme 8. Она является лучшим решением для пользователей, которые хотят купить Xiaomi Redmi Note 10S, но не могут дождаться официального старта продаж смартфона в России.
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Модели практически не отличаются в техническом плане. В смартфоне Xiaomi есть защита от воды по стандарту IP53 и стереофонические динамики, чем не может похвастаться конкурент. При этом Realme 8 имеет подэкранный биометрический сенсор вместо бокового и 16-мегапиксельную фронтальную камеру вместо 13-мегапиксельной.
Герой этой заметки оснащается 6,4-дюймовой матрицей Super AMOLED, которая не поддерживает частоту обновления 90 Гц, не говоря уже о 120 Гц или 144 Гц. Разрешение экрана составляет 1 080 x 2 400 точек, то есть Full HD+ при соотношении сторон 20 к 9. Заявлено соответствие стандарту HDR10.
На тыльной стороне Realme 8 расположена небольшая квадратная площадка основной камеры. В её состав вошли модули на 64 Мп и 8 Мп с широкоугольной и ультраширокоугольной оптикой соответственно. Также предусмотрена пара 2-мегапиксельных датчиков изображения для размытия фона и макросъёмки.
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Аппаратным базисом смартфона выступает однокристальный процессор Helio G95, выполненный по нормам 12-нанометровой технологии. Чипсет имеет частоту 2,0-2,05 ГГц и графику Mali-G76 MC. В разных регионах модель доступна с 4-8 ГБ оперативной и 64-128 ГБ постоянной памяти. В России же официально продаётся исключительно версия с 6 ГБ ОЗУ и накопителем вместимостью 128 ГБ.
За автономность Realme 8 отвечает аккумулятор на 5 000 мА*ч с 30-ваттной зарядкой. В арсенале также есть все главные интерфейсы наряду с NFC и выходом под наушники. Работает модель на прошивке Realme UI 2.0 с Android 11 в основе.
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Стоимость смартфона в России составила 23 990 рублей. Купить Realme 8 сейчас можно на 3 000 рублей дешевле. Как мы отмечали в начале, Xiaomi Redmi Note 10S в России ещё не появился. Ожидается, что он будет стоить столько же примерно.
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