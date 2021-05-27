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Компания Xiaomi первой в мире анонсировала смартфон на чипе Snapdragon 888. Им стала модель Xiaomi Mi 11 стоимостью от 610 долларов. Спустя несколько недель появился vivo iQOO 7, который оказался на 20 долларов дешевле. До сегодняшнего дня самыми дешёвыми смартфонами на Snapdragon 888 были Realme GT и Redmi K40 Pro стоимостью по 435 долларов в начальной модификации. Но сегодня, 27 мая, это звание у них официально отобрал игровой телефон Nubia Red Magic 6R.

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Новинка является третьей и самой скромной представительницей нового поколения, в рамках которого ранее были выпущены Red Magic 6 и Red Magic 6 Pro. Смартфон оснащается 6,67-дюймовым дисплеем с частотой обновления 144 Гц и яркостью до 770 нит. Матрица выполнена по технологии AMOLED. Она имеет разрешение Full HD+, интегрированный биометрический датчик и отверстие под 16-мегапиксельную фронтальную камеру для селфи.

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Мобильный процессор Snapdragon 888 выполнен по нормам 5-нанометровой технологии. Он работает в паре с 6 ГБ оперативной памяти в топовой модификации. Также предусмотрены версии с 8 ГБ и 12 ГБ ОЗУ. В зависимости от комплектации вместимость постоянного запоминающего устройства составила 128-256 ГБ.

Основная камера в Nubia Red Magic 6R вобрала в себя четыре модуля. Разрешение составляет 64 Мп + 8 Мп + 5 Мп + 2 Мп. В стандартном блоке установлен сенсор Sony IMX682. Датчики на 5 Мп и 2 Мп используются для макросъёмки и размытия фона, а телеобъектив в смартфоне отсутствует. Угол захвата изображения в модуле на 8 Мп составляет 120 градусов.

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Новинка получила Wi-Fi с поддержкой полосы 5,8 ГГц, Bluetooth 5.1, USB-C и стереофонические динамики. Ёмкость комплектного аккумулятора составила 4 200 мА*ч, а мощность быстрой зарядки – 55 Вт. Работает модель на базе операционной системы Android 11 с прошивкой RedMagic OS 4.0.

Стоимость Nubia Red Magic 6R составила 420 долларов в модификации 6/128 ГБ, то есть новинка оказалась на 15 долларов дешевле, чем Realme GT и Redmi K40 на старте продаж. Также пользователям будут доступны версии 8/128 ГБ, 12/128 ГБ и 12/256 ГБ по рекомендованной производителем цене 470 долларов, 520 долларов и 565 долларов соответственно.