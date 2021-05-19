Операционная система Huawei может заменить Android в смартфонах Xiaomi
Китайская компания Huawei ровно через две недели представит операционную систему HarmonyOS 2.0. Программное обеспечение заменит EMUI и Android в смартфонах производителя из Шэньчжэня, но на этом распространение ОС может не закончиться. Появилась информация о том, что HarmonyOS 2.0 может стать заменой ОС Android в устройствах других компаний.
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Ещё в конце прошлой недели представители Huawei заявили, что новая операционная система имеет все шансы стать полноценной заменой Android в смартфонах других вендоров. После этого появились слухи, о том, что HarmonyOS 2.0 станет доступна для устройств Xiaomi, Meizu и BBK Electronics (OPPO, vivo, OnePlus и Realme). Более того, на просторах всемирной паутины был опубликован интересный видеоролик. На видео показали, что смартфон Xiaomi работает на прошивке MIUI, в основе которой лежит именно операционная система Huawei.
Ян Хайсон, вице-президент подразделения Consumer Business AI компании Huawei заявил в рамках мероприятия Huawei HarmonyOS Connect о том, что новая ОС будет использоваться в смартфонах, как минимум трёх производителей. Даже если предположить, что два из них – сам Huawei и его некогда дочерняя компания Honor, то ещё остаётся один вендор. Кто это будет, пока что неизвестно.
Напомним, HarmonyOS – программное обеспечение с открытым исходным кодом, которое мы увидим не только в смартфонах. Операционная система будет использоваться в смарт-часах, планшетных компьютерах, умных автомобилях, портативных умных колонках, спортивных браслетах и телевизорах.
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Анонс ОС состоится 2 июня 2021 года. А вот презентацию флагманов семейства Huawei P50 перенесли на июль. В Компании из Поднебесной верят, что до конца 2021 года HarmonyOS 2.0 сможет пройти пятилетний путь других операционных систем и займёт 16% рынка. Всего к концу этого года Huawei планирует перевести на фирменное программное обеспечение 200 млн собственных устройств и 100 млн девайсов других производителей.
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