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Компания Xiaomi в начале этого года официально объявила о возрождении серии экспериментальных смартфонов Mi MIX и линейки планшетных компьютеров Mi Pad. Первую новинку после паузы, которая продлилась примерно полтора года, мы уже увидели. Это был Xiaomi Mi MIX FOLD. А вот планшеты задерживаются.

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Ходили слухи, что китайский производитель выпустит модели Mi Pad 5 в нескольких модификациях 29 марта или 30 марта этого года. В рамках большой презентации компания анонсировала ряд новинок, включая уже упомянутый сгибаемый смартфон Mi MIX Fold. Но планшетов мы так и не увидели. Не представила Xiaomi их и в апреле. Более того, даже в мае они не появятся на рынке.

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По последним данным, презентация Xiaomi Mi Pad 5 состоится лишь во второй половине текущего года. Об этом написал на своей странице в китайской социальной сети Weibo Ван Тен Томас, один из топ-менеджеров компании, подтвердив тем самым информацию инсайдеров.

В течение первых двух месяцев весны в Сети циркулировало множество слухов о серии Mi Pad нового поколения, которые нередко друг другу противоречили. Была информация, что Xiaomi выпустит в рамках семейства Mi Pad 5 сразу несколько планшетных компьютеров на базе 5-нанометрового процессора Snapdragon 888, 6-нанометрового Dimensity 1200, а также 7-нанометровых Snapdragon 870, Snapdragon 860, Snapdragon 855+ и Snapdragon 855.

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По последним данным, китайский производитель выпустит сразу четыре планшета. Они имеют модельные номера K81, K82, K81C и K81A. Первые две версии оснащаются процессорами Snapdragon 870 и Snapdragon 860 соответственно. Модель однокристальной системы в двух других моделях не уточняется. Но известно, что устройства проходят под кодовыми именами Enuma и Elish соответственно.

Вне зависимости от того, какой мобильный процессор будет установлен на борту, все грядущие новинки получат 11-дюймовую панель формата QHD+ с частотой обновления 120 Гц, цельнометаллический корпус, двойную основную камеру, боковой биометрический сенсор и прошивку MIUI 12.5, оптимизированную под большой дисплей. При этом ёмкость встроенной батареи составит 8 720 мА*ч вместо 10 000 мА*ч, о которых сообщалось ранее.