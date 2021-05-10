Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Китайская компания Xiaomi в середине 2019 года запустила новую линейку смартфонов, которая получила название Colorful and Creative. Сокращённо – CC. Первое поколение включает пять моделей. В июле 2019 года появились Xiaomi Mi CC9, Mi CC9 Meitu Edition и Mi CC9e. В конце осени того же года к ним присоединились Mi CC9 Pro и Mi CC9 Pro Premium.

реклама

Продавались смартфоны недолго. Спустя четыре месяца после анонса Xiaomi Mi CC9 Pro и Mi CC9 Pro Premium китайская компания объявила о прекращении продаж и закрыла линейку. Связано это было с тем, что производитель из Поднебесной принял решение сосредоточиться на выпуске упрощённых флагманов с приставкой Youth Edition (Lite). Правда, за два года вышли только Xiaomi Mi 10 Youth Edition / Lite и Xiaomi Mi 11 Lite 4G/5G.

анонсы и реклама 10Tb Seagate за 44 990р - новые цены на харды 8500р скидка на 1Tb SSD в Регарде Compeo.ru - правильный компмагазин без подвохов 2Tb SSD Samsung 870 EVO MZ - 29 990р Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта 6Tb WD за 32 000р - новые цены на харды SSD Samsung 870 QVO 8Tb - 85 990р

На днях появилась информация о том, что китайская компания возродит серию Colorful and Creative. Первой моделью второго поколения станет Xiaomi Mi CC10. Пока что о ней известно лишь то, что она получит аккумуляторную батарею ёмкостью 4 360 мА*ч.

В завершение напомним, что смартфоны первого поколения почти все доступны на международной арене, но под другими коммерческими наименованиями. Xiaomi Mi CC9 с процессором Snapdragon 710 появился на глобальном рынке как Xiaomi Mi 10 Lite. Модель Mi CC9e на Snapdragon 665 стала последним смартфоном линейки Mi A, а Mi CC9 Pro и Mi CC9 Pro Premium с однокристальной системой Snapdragon 730G вышли в Европе как Xiaomi Mi Note 10 и Mi Note 10 Pro соответственно. Это первые в мире решения со 108-мегапиксельными камерами.

реклама

Единственный смартфон серии, который остался эксклюзивом для китайского рынка – Xiaomi Mi CC9 Meitu Edition. Но от обычного Mi CC9 он отличается лишь увеличенными объёмами памяти (8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ) и белой расцветкой корпуса.