Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Китайская компания Xiaomi ещё не обновила и пятой части всех смартфонов, для которых был заявлен выпуск программного обеспечения MIUI 12.5, но уже в Сети появились разговоры о новой версии прошивки. MIUI 13 разрабатывается параллельно с оболочкой MIUI 12.5, в связи с чем темпы распространения последней оставляют желать лучшего. Премьера новой ревизии проприетарного обеспечения состоится в последних числах июня этого года, а получат прошивку почти восемь десятков уже анонсированных смартфонов Xiaomi, POСO и Redmi.

реклама

Все модели, которым «прилетит» MIUI 13, были анонсированы в 2019-2021 годах. Начнём с бренда POCO, поскольку он имеет самое скромное представительство. Всего 11 смартфонов получат обновления. Это недавние новинки POCO F3 и POCO X3 Pro, прошлогодний флагман POCO F2 Pro, популярные модели POCO X2, POCO X3 и POCO X3 NFC, а также бюджетники POCO M3, POCO C3, POCO M2 / M2 Pro / M2 Reloaded.

анонсы и реклама 10Tb Seagate за 44 990р - новые цены на харды 8500р скидка на 1Tb SSD в Регарде 2Tb SSD Samsung 870 EVO MZ - 29 990р 6Tb WD за 32 000р - новые цены на харды SSD Samsung 870 QVO 8Tb - 85 990р Ситилинк привез кучу RTX 3080 - смотри цену

Семейства Redmi Note 9 и Redmi Note 10 будут обновлены в полном составе. Первое включает сразу восемь смартфонов, второе – пока только пять. Но в ближайшее время их количество может быть увеличено, т.к. ожидается анонса Redmi Note 10T. Семейство Redmi 9 представлено сразу десятком моделей бюджетного уровня, и все они тоже будут обновлены до MIUI 13, как и серия Redmi 10X, состоящая из трёх девайсов.

реклама

Xiaomi выпустит новую версию прошивки на всех смартфоны линейки Redmi K, в рамках которой уже было выпущено три поколения гаджетов. Суммарно серия насчитывает 15 моделей, включая недорогих флагманов нового поколения Redmi K40 / K40 Pro / K40 Pro+ / K40 GE.

Также MIUI 13 станет доступна более чем для двух дюжин смартфонов Xiaomi разных ценовых сегментов. Обновление выйдет на восемь моделей семейства Xiaomi Mi 11 – шесть флагманов и два середняка. Также в списке сгибаемый телефон Xiaomi Mi MIX FOLD.

Семейство Xiaomi Mi 10 тоже будет обновлено в полном составе. В течение 2020 года китайская компания выпустила шесть флагманов и трёх середняков, а недавно десятое поколение расширилось моделью Xiaomi Mi 10S на Snapdragon 870.

реклама

Среди устройств, анонсированных в 2019 году, только семь получат обновление. Это Xiaomi Mi Note 10 / Note 10 Pro, их китайские аналоги Xiaomi Mi CC9 Pro / CC9 Pro Premium соответственно, Mi Note 10 Lite, а также флагманы Xiaomi Mi 9 Pro и Xiaomi Mi 9 Transparent Edition.

Отметим, что к списку смартфонов, которые обзаведутся прошивкой MIUI 13, есть несколько вопросов. Во-первых, в нём нет модели Xiaomi Mi 9, которая от версии Transparent Edition отличается дизайном тыльной панели и набором линз в основной камере. Во-вторых, в список не вошли Xiaomi Mi 9T и Mi 9T Pro, которые являются международными версиями Redmi K20 и Redmi K20 Pro соответственно. Вероятно, три перечисленных выше устройства всё же получат MIUI 13, а их отсутствие в этом перечне сейчас – не более чем простая ошибка.