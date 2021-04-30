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Компания Xiaomi в Китае обновляет смартфоны до MIUI 12.5, а за пределами Поднебесной пользователям пока что приходится довольствоваться новыми версиями программного обеспечения MIUI 12. Причём для многих моделей фирменная прошивка первой половины прошлого года до сих пор приходит вместе с операционной системой Android 10. За неделю новую версию оболочки получило почти два с половиной десятка смартфонов в разных регионах.

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Начнём из России. Здесь пять моделей обзавелись более актуальной версией MIUI 12. Стабильная прошивка стала доступна для бюджетных решений Redmi 9A, Redmi 9T и Redmi Note 9S. Все они стоят менее 20 000 рублей даже без скидок.

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Также апдейт стал доступен для Redmi Note 10 Pro стоимостью 28 990 рублей. Обновление под номером v12.0.5.0.RKFRUXM принесло не только исправления багов, но и несколько нововведений. В частности, появилась возможность открывать центр управления свайпом от правого верхнего угла вниз, как это делается на iOS.

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Пятый смартфон – Xiaomi Mi 11 Lite 5G. Что интересно, модель ещё даже не была официально представлена в России. Это первый в мире телефон на процессоре Snapdragon 780G. Учитывая то, что в Европе он стоит на уровне POCO F3, можно предположить, что в России он будет продаваться по цене порядка 35 000 рублей.

Все эти смартфоны обзавелись новой стабильной версией программного обеспечения в Европе. Помимо них европейская стабильная оболочка MIUI 12 вышла на Xiaomi Mi 11 Lite 4G, Redmi Note 9 Pro и Redmi 9AT. Кроме того, обновление доступно недавней новинке POCO F3 на Snapdragon 870 и флагманам 2019 года Xiaomi Mi 9 и Mi 9T Pro с процессором Snapdragon 855 под капотом.

Глобальная MIUI 12 «прилетела» на девять моделей китайской компании. Обновлённой версией фирменной надстройки обзавелись новинки Xiaomi Mi 11 Lite 4G и 5G, POCO X3 Pro и POCO F3, а также Redmi Note 10 Pro. Вместе с ними апдейт получили смартфоны 2020 года Xiaomi Mi 10 Lite, Mi 10T Lite, Redmi Note 9S и Redmi Note 9 Pro.

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И в завершение заглянем в Азию. Там ещё дюжина устройств получила более свежую версию прошивки. В их число вошло всё семейство Redmi K40 наряду с доступными флагманами Xiaomi Mi 10S, Mi 11X, Mi 11X Pro и Redmi K30 Ultra. Также в списке есть Redmi Note 10, Redmi Note 10 Pro Max, Redmi Note 8, POCO M3 и POCO X3 без NFC.