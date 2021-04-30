24 смартфонам Xiaomi стала доступна новая стабильная MIUI 12
Компания Xiaomi в Китае обновляет смартфоны до MIUI 12.5, а за пределами Поднебесной пользователям пока что приходится довольствоваться новыми версиями программного обеспечения MIUI 12. Причём для многих моделей фирменная прошивка первой половины прошлого года до сих пор приходит вместе с операционной системой Android 10. За неделю новую версию оболочки получило почти два с половиной десятка смартфонов в разных регионах.
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Начнём из России. Здесь пять моделей обзавелись более актуальной версией MIUI 12. Стабильная прошивка стала доступна для бюджетных решений Redmi 9A, Redmi 9T и Redmi Note 9S. Все они стоят менее 20 000 рублей даже без скидок.
Также апдейт стал доступен для Redmi Note 10 Pro стоимостью 28 990 рублей. Обновление под номером v12.0.5.0.RKFRUXM принесло не только исправления багов, но и несколько нововведений. В частности, появилась возможность открывать центр управления свайпом от правого верхнего угла вниз, как это делается на iOS.
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Пятый смартфон – Xiaomi Mi 11 Lite 5G. Что интересно, модель ещё даже не была официально представлена в России. Это первый в мире телефон на процессоре Snapdragon 780G. Учитывая то, что в Европе он стоит на уровне POCO F3, можно предположить, что в России он будет продаваться по цене порядка 35 000 рублей.
Все эти смартфоны обзавелись новой стабильной версией программного обеспечения в Европе. Помимо них европейская стабильная оболочка MIUI 12 вышла на Xiaomi Mi 11 Lite 4G, Redmi Note 9 Pro и Redmi 9AT. Кроме того, обновление доступно недавней новинке POCO F3 на Snapdragon 870 и флагманам 2019 года Xiaomi Mi 9 и Mi 9T Pro с процессором Snapdragon 855 под капотом.
Глобальная MIUI 12 «прилетела» на девять моделей китайской компании. Обновлённой версией фирменной надстройки обзавелись новинки Xiaomi Mi 11 Lite 4G и 5G, POCO X3 Pro и POCO F3, а также Redmi Note 10 Pro. Вместе с ними апдейт получили смартфоны 2020 года Xiaomi Mi 10 Lite, Mi 10T Lite, Redmi Note 9S и Redmi Note 9 Pro.
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И в завершение заглянем в Азию. Там ещё дюжина устройств получила более свежую версию прошивки. В их число вошло всё семейство Redmi K40 наряду с доступными флагманами Xiaomi Mi 10S, Mi 11X, Mi 11X Pro и Redmi K30 Ultra. Также в списке есть Redmi Note 10, Redmi Note 10 Pro Max, Redmi Note 8, POCO M3 и POCO X3 без NFC.
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