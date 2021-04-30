Samsung Galaxy S21 Ultra подешевел – сбалансированный флагман 2021 года по сниженной цене
Samsung Galaxy S21 Ultra – один из самых интересных смартфонов начала 2021 года во флагманском сегменте. Он получил продвинутый дисплей, камеру с перископом и поддержкой 8K, новый 5-нанометровый процессор и ёмкую аккумуляторную батарею.
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Сейчас январская новинка доступна со скидкой. Смартфон в модификации со 128 ГБ встроенной памяти подешевел на 11 000 рублей. Его стоимость упала со 109 990 рублей до 98 990 рублей. Вариант с накопителем вместимостью 256 ГБ стоит примерно на 10 000 рублей дешевле, чем на старте продаж – 104 730 рублей вместо 114 990 рублей. В обеих конфигурациях флагман комплектуется 12 ГБ оперативной памяти.
В смартфоне установлена 5-нанометровая однокристальная система Exynos 2100. За автономность отвечает батарея на 5 000 мА*ч с 15-ваттной беспроводной и 25-ваттной проводной подзарядкой. Модель поддерживает USB Power Delivery 3.0.
Samsung Galaxy S21 Ultra получил 6,8-дюймовый дисплей Dynamic AMOLED. В этом поколении пользователям не придётся выбирать между максимальным разрешением и повышенной частотой обновления изображения. Дисплей прикрыт стеклом Gorilla Glass Victus. Спереди установлена фронтальная 40-мегапиксельная камера, способная снимать видео в 4K UHD при 60 к/сек.
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Основная камера в смартфоне имеет разрешение 108 Мп + 10 Мп + 10 Мп + 12 Мп. Она умеет снимать видеоматериалы в 8K при 24 FPS и в 4K при 60 FPS. Максимальная кратность оптического зума – 10x. В продаже Samsung Galaxy S21 Ultra появился с оболочкой One UI 3.1 и операционной системой Android 11. Из остального отметим стереозвук, NFC и защиту от воды класса IP68.
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