Xiaomi Mi 9, Redmi Note 8 Pro и ещё несколько смартфонов вышли из строя после получения MIUI 12.5
Владельцы нескольких смартфонов Xiaomi начали сообщать о проблемах, которые появляются после установки программного обеспечения MIUI 12.5. Неисправность новой версии прошивки затронула семь устройств, которые были анонсированы в 2019 и 2020 годах.
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Правда, нужно оговориться, что проблемы приносит бета-версия программного обеспечения. Стабильную сборку ещё ни один из смартфонов, о которых поговорим далее, ещё пока не получил. Об ошибках в работе сообщают владельцы флагманских моделей 2019 года Xiaomi Mi 9 и Mi 9 Pro, более доступных решений того же года Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro, а также трёх популярных устройств второй половины прошлого года Redmi Note 9 5G, Redmi Note 9 4G и Redmi Note 9 Pro 5G.
В Xiaomi Mi 9 и Xiaomi Mi 9 Pro на процессорах Snapdragon 855 и Snapdragon 855+ соответственно отмечается общая нестабильность работы и самопроизвольное закрытие приложений. Некоторые пользователи сообщают и о превращении смартфонов в «кирпич». Заметим, что на глобальном рынке доступно только стандартное издание.
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Идентичные неисправности наблюдаются в Redmi Note 9 4G, Redmi Note 9 5G и Redmi Note 9 Pro 5G. Эти модели официально продаются на глобальном рынке, но с нюансами. Например, версия с поддержкой 4G у нас известна как Redmi 9T, но не имеет 8-мегапиксельной ультраширокоугольной камеры, зато получила NFC. Вариант с 5G у нас продаётся как Redmi Note 9T с такими же отличиями. А версия Pro 5G доступна за пределами Китая как Xiaomi Mi 10T Lite, но с 64-мегапиксельной камерой вместо 108-мегапиксельной.
Что касается Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro, у них проблем чуть больше. Помимо вылета приложений и нестабильной работы, пользователи также жалуются на то, что смартфоны могут самостоятельно перезагружаться и быстро теряют заряд аккумуляторных батарей.
По традиции китайская компания извинилась перед владельцами вышеупомянутых смартфонов. Производитель пообещал в кратчайшие сроки выпустить обновление программного обеспечения MIUI 12.5, которое устранит все неисправности.
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