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Китайская компания Xiaomi в конце марта этого года представила флагманский смартфон Mi 11 Ultra, который лабораторией DxOMark был назван лучшим в мире камерофоном. В Китае он поступил в продажу по цене от 915 долларов до 1 070 долларов. В Европе новинку оценили в 1 199 евро или 1 450 долларов. Но больше всего за Xiaomi Mi 11 Ultra придётся отдать жителям Украины.

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Презентация смартфона для украинского рынка состоялась вчера, 29 апреля. Как и в странах Западной Европы, новинка будет доступна только в одной конфигурации, комплектуясь 12 ГБ оперативной памяти и встроенным флеш-модулем объёмом 256 ГБ. В Китае такой вариант стоит порядка 1 000 долларов. Жители Украины купить Xiaomi Mi 11 Ultra смогут за 44 999 гривен, что эквивалентно почти 1 620 долларов или 122 000 рублей.

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Таким образом, смартфон оказался более чем в полтора раза дороже модели Xiaomi Mi 11, которая на украинском рынке стоит от 25 000 гривен (900 долларов или 67 500 рублей). Более того, новинка китайской компании стоит на 1 500 гривен (55 долларов или 4 000 рублей) дороже, чем iPhone 12 Pro Max в модификации с 256 ГБ встроенной памяти, на 5 000 гривен (180 долларов или 13 500 рублей) дороже, чем Samsung Galaxy S21 Ultra в конфигурации 12/256 ГБ и даже дороже флагмана южнокорейской компании с 16 ГБ ОЗУ и накопителем на 512 ГБ. Но лишь на 1 000 гривен (35 долларов или 2 700 рублей).

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На данный момент Xiaomi Mi 11 Ultra входит в пятёрку самых дорогих смартфонов на украинском рынке. В настоящее время дороже него стоят только iPhone 12 Pro Max с 512 ГБ встроенной памяти, Samsung Galaxy Fold, Galaxy Z Fold2 и Motorola RAZR 5G.

Напомним, что флагман нового поколения оборудован процессором Snapdragon 888 и аккумулятором ёмкостью 5 000 мА*ч с 67-ваттной проводной и беспроводной зарядкой. Это первый смартфон в истории компании с защитой от воды класса IP67. Главная особенность новинки – тройная основная камера разрешением 50 Мп + 48 Мп + 48 Мп. Также отметим дисплей WQHD OLED с интегрированным биометрическим сенсором и частотой обновления 120 Гц, NFC и другие беспроводные интерфейсы, MIUI 12 из коробки с операционной системой Android 11.