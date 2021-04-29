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В марте этого года компания Samsung представила в Индии смартфон Galaxy M12. Спустя почти полтора месяца новинка дебютировала и в Европе, а в начале этой неделе её анонсировали в России. Версия для российского рынка имеет три ключевых отличия от индийской, не считая цены.



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В смартфоне установлен аккумулятор на 5 000 мА*ч, тогда как вариант для Индии получил батарею ёмкостью 6 000 мА*ч. Но есть и приятный бонус. Российские пользователи в отличие от индийских получили поддержку технологии Near Field Communication.

Samsung Galaxy M12 оборудован IPS PLS панелью формата HD+ размером 6,5 дюйма по диагонали. Дисплей Infinity-V отличается поддержкой частоты обновления 90 Гц. Вверху есть вырез с 8-мегапиксельной фронтальной камерой, биометрический сенсор установлен справа, а основная камера имеет разрешение 48 Мп + 5 Мп (123 градуса) + 2 Мп + 2 Мп.

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Новинка работает на базе фирменного 8-нанометрового мобильного процессора Exynos 850. Однокристальная система имеет ядра с частотой до 2 ГГц и графику Mali-G52. В России официально продаётся пока что только модификация с 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти. В будущем также появится версия с 4 ГБ ОЗУ накопителем на 64 ГБ.

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Работает Samsung Galaxy M12 на предустановленной операционной системе Android 11, которую дополняет проприетарная прошивка One UI 3.1. Корпус смартфона сделан из пластика. Прочие параметры включают USB-C, 15-ваттную подзарядку, Wi-Fi, Bluetooth, независимый лотком для microSD и гнездо под проводную гарнитуру.

Рекомендованная стоимость Samsung Galaxy M12 в модификации 3/32 ГБ составила 12 990 рублей. Версия 4/64 ГБ поступит в продажу по цене 14 990 рублей. Напомним, в Индии и Европе продаются версии 4/64 ГБ и 4/128 ГБ. Стоимость стартует со 150 долларов (11 000 рублей) и со 159 евро (14 500 рублей) соответственно.

При такой цене у Galaxy M12 есть немало конкурентов. Например, за 15 000 рублей можно приобрести Xiaomi Redmi Note 9 с похожей камерой, таким же аккумулятором и процессором Helio G85. Но смартфон китайской компании имеет 60-герцевый дисплей, а из коробки получил операционную систему Android 10.