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В течение 2020 года южнокорейская компания Samsung выпустила несколько смартфонов в рамках флагманской серии Galaxy S20. В феврале производитель представил модели Galaxy S20, Galaxy S20+ и Galaxy S20 Ultra, каждая из которых доступна в модификациях с поддержкой 4G и 5G. Уже осенью к ним присоединился доступный флагман Galaxy S20 FE, который тоже в зависимости от региона продаётся с модемом 5G и без него.

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Два дня назад, 27 апреля, в Окружной суд Соединённых Штатов округа Нью-Джерси против южнокорейской компании был подан коллективный иск. Производителя из Сувона обвиняют в мошенничестве и преднамеренном сокрытии дефекта стекла основной камеры.

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Все смартфоны имеют многомодульную тыльную камеру, которую прикрывает защитное стекло. По словам пользователей, подавших коллективный иск, оно может «внезапно трескаться при обычном использовании без применения силы». Наличие защитного чехла не меняет ситуацию.

Проблема со стеклом затрагивает все модели, выпущенные в рамках серии Galaxy S20 в течение 2020 года. Кроме того, адвокаты отмечают, что южнокорейский производитель Samsung знал о ней, так как идентичный дефект был характерен для других телефонов компании. Однако, ничего с этим сделано не было.

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Компанию из Южной Кореи обвиняют в нарушении гарантийного соглашения, нескольких законов о защите прав покупателей и в мошенничестве. Все пользователи, у которых стекло основной камеры самопроизвольно сломалось, смогут получить компенсацию. Ожидается, что адвокаты будут требовать возмещение за ремонт (400 долларов) и компенсацию за «потерю стоимости».