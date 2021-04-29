Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Компания Xiaomi примерно полтора года назад анонсировала дебютную на рынке модель с 64-мегапиксельной камерой. Он называется Xiaomi Redmi Note 8 Pro. Сейчас она доступна со скидкой 15% в официальной российской рознице.

реклама

Смартфон вместе с 64-мегапиксельной главной камерой получил стандартный набор оптических модулей. В частности, 8-мегапиксельный ультраширокоугольный блок, два сенсора на 2 Мп и 20-мегапиксельную фронталку. Снимать видеоматериалы модель может в 4K при 30 FPS или в Full HD при 30-120 FPS.

анонсы и реклама Дешевая MSI RTX 3060 в Ситилинке Большое поступление RTX 3070 в Ситилинк Скидка 30% на топовую механику от XPG! 7500р скидка на 1Tb SSD в Регарде Гора 6700XT в Регарде по самым низким ценам

Xiaomi Redmi Note 8 Pro оборудован 12-нанометровой системой-на-кристалле Helio G90T. Мобильная платформа дополняется 6 ГБ оперативной памяти, а ёмкость интегрированного флеш-накопителя составляет 64/128 ГБ в зависимости от спецификации.

реклама

Ещё в прошлом году после премьеры семейства Redmi Note 9, китайская компания немного повысила стоимость героя заметки. Сейчас модель 2019 года в стандартной модификации подешевела с 18 680 рублей до 15 990 рублей. Максимальная конфигурация предлагается за 17 990 рублей вместо 20 990 рублей. Отметим, что теперь смартфон стоит примерно на 6 000 рублей дешевле в топовой комплектации, чем Redmi Note 9 Pro и сразу на 11 000 рублей дешевле модели Redmi Note 10 Pro. Но нужно отдавать отчёт в том, что представителю нового поколения он практически во всё уступает.

Из характеристик Xiaomi Redmi Note 8 Pro нужно отметить 6,53-дюймовый Full HD+ дисплей IPS, тыльный биометрический сенсор, все самые важные интерфейсы наряду с NFC и выходом под наушники, а также аккумуляторную батарею ёмкостью 4 500 мА*ч с 18-ваттной подзарядкой по проводу. В России смартфон пока продаётся с прошивкой MIUI 12 и операционной системой Android 10, но в этом году он получит и MIUI 12.5 и Android 11.