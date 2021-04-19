Процессоры Intel Rocket Lake начали дешеветь
Компания Intel менее месяца назад начала продавать процессоры нового поколения для настольных персональных компьютеров. Чипы вышли в рамках семейства Rocket Lake. Спустя несколько недель после старта продаж новинки начали дешеветь в Соединённых Штатах на площадке Amazon.
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Несмотря на прайс кат, стоимость чипов одиннадцатого поколения всё ещё остаётся чуть выше рекомендованной цены. Например, 8-ядерный 16-поточный Intel Core i7-11700K с пиковой частотой до 5,0 ГГц с TDP 125 сейчас на Amazon стоит 405 долларов вместо 460 долларов. В то же время рекомендованная цена процессора составляет 400 долларов (за партию из 1 000 штук).
Чуть более скромный 8-ядерник Intel Core i7-11700 с частотой 2,5-4,4 ГГц и тепловыделением 65 Вт обойдётся в 340 долларов вместо 370 долларов, тогда как рекомендованная стоимость составляет 323 доллара (за партию из 1 000 штук).
Цена 6-ядерного 12-поточного процессора Intel Core i5-11600K упала с 295 долларов до 265 долларов на площадке Amazon. Он имеет пиковую частоту 4,9 ГГц и потребляет 125 Вт. Рекомендованная производителем стоимость составляет 262 доллара (за партию из 1 000 штук).
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На российском рынке одиннадцатое поколение процессоров Intel дешеветь не спешит. В «Ситилинк» 8-ядерные модели Core i7-11700 и Core i7-11700K в BOX-комплектациях стоят соответственно 31 990 рублей (420 долларов) и 37 990 рублей (500 долларов). Версии OEM обойдутся приблизительно на 2 000 рублей дешевле.
6-ядерный 12-поточный чип Intel Core i5-11600K BOX можно приобрести за 24 790 рублей (325 долларов). OEM-версия процессора обойдётся в 23 990 рублей (315 долларов). Вариант с индексом KF с разблокированным множителем, но без встроенной графики можно купить за 22 590 рублей (295 долларов, OEM) или 23 290 рублей (305 долларов, BOX)
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