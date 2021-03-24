30 смартфонов Xiaomi получат российскую прошивку MIUI 12.5
Компания Xiaomi через неделю начнёт рассылку глобальной прошивку MIUI 12.5. Первыми её смогут установить на свои смартфоны владельцы флагманских моделей на чипсетах Snapdragon 888 и Snapdragon 865, но не всех. В рамках первой волны обновление будет доступно только на Xiaomi Mi 10/Mi 10T, их модификации с приставкой Pro и Mi 11.
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Ещё примерно дюжина смартфонов получит стабильную глобальную оболочку MIUI 12.5 в ближе к концу второго квартала. А вот жителям России, которые хотят установить русскую прошивку, придётся немного подождать. 15 апреля компания Xiaomi планирует только начать бета-тестирование программного обеспечения. Продлится оно скорее всего неделю, т.е. стабильная сборка станет доступна в последних числах апреля или в начале мая.
Радует здесь то, что MIUI 12.5 «прилетит» на большое количество смартфонов производителя. Причём в списке есть даже те модели, которые ещё официально не были представлены на российском рынке. Например, Redmi Note 10 Pro и Redmi 9T. К слову, первый будет анонсирован уже завтра, 25 марта.
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Принять участие в программе бета-тестирования MIUI 12.5 RU смогут владельцы флагманских смартфонов Xiaomi Mi 10, Mi 10T и Mi 10T Pro 2020 года выпуска на процессоре Snapdragon 865, а также топовых моделей Xiaomi Mi 9 и Mi 9T Pro на Snapdragon 855, которые были представлены в 2019 году.
В списке есть середняки Xiaomi Mi 9T, Mi Note 10, Mi Note 10 Pro и Mi Note 10 Lite. Из более доступных решений отметим Xiaomi Mi 9 Lite и Mi 9 SE. Из всех смартфонов лишь Mi Note 10 Lite вышел в прошлом году. Все остальные появились в 2019 году.
Что касается бренда POCO, в России сейчас официально продаются только три модели: X3 NFC, M3 и прошлогодний флагман F2 Pro на Snapdragon 865. Все они допущены к тестированию MIUI 12.5. Также российская прошивка будет доступна для всех смартфонов семейств Redmi Note 8, Redmi 9, Redmi 8 и даже Redmi 7. Кроме того, отметим Redmi Note 7, Redmi Note 9 и Redmi Note 9S.
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Финальный список устройств, для которых будет доступна прошивка MIUI 12.5 в России, окажется ещё длиннее. В него точно будут добавлены Redmi Note 9 Pro и Redmi Note 9T, не считая смартфонов, которые ещё не были представлены. Например, POCO F3, POCO X3 Pro, Xiaomi Mi 11 и Redmi Note 10.
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