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30 смартфонов Xiaomi получат российскую прошивку MIUI 12.5

Тестирование стартует 15 апреля.
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Компания Xiaomi через неделю начнёт рассылку глобальной прошивку MIUI 12.5. Первыми её смогут установить на свои смартфоны владельцы флагманских моделей на чипсетах Snapdragon 888 и Snapdragon 865, но не всех. В рамках первой волны обновление будет доступно только на Xiaomi Mi 10/Mi 10T, их модификации с приставкой Pro и Mi 11.

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Ещё примерно дюжина смартфонов получит стабильную глобальную оболочку MIUI 12.5 в ближе к концу второго квартала. А вот жителям России, которые хотят установить русскую прошивку, придётся немного подождать. 15 апреля компания Xiaomi планирует только начать бета-тестирование программного обеспечения. Продлится оно скорее всего неделю, т.е. стабильная сборка станет доступна в последних числах апреля или в начале мая.

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Радует здесь то, что MIUI 12.5 «прилетит» на большое количество смартфонов производителя. Причём в списке есть даже те модели, которые ещё официально не были представлены на российском рынке. Например, Redmi Note 10 Pro и Redmi 9T. К слову, первый будет анонсирован уже завтра, 25 марта.

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Принять участие в программе бета-тестирования MIUI 12.5 RU смогут владельцы флагманских смартфонов Xiaomi Mi 10, Mi 10T и Mi 10T Pro 2020 года выпуска на процессоре Snapdragon 865, а также топовых моделей Xiaomi Mi 9 и Mi 9T Pro на Snapdragon 855, которые были представлены в 2019 году.

В списке есть середняки Xiaomi Mi 9T, Mi Note 10, Mi Note 10 Pro и Mi Note 10 Lite. Из более доступных решений отметим Xiaomi Mi 9 Lite и Mi 9 SE. Из всех смартфонов лишь Mi Note 10 Lite вышел в прошлом году. Все остальные появились в 2019 году.

Что касается бренда POCO, в России сейчас официально продаются только три модели: X3 NFC, M3 и прошлогодний флагман F2 Pro на Snapdragon 865. Все они допущены к тестированию MIUI 12.5. Также российская прошивка будет доступна для всех смартфонов семейств Redmi Note 8, Redmi 9, Redmi 8 и даже Redmi 7. Кроме того, отметим Redmi Note 7, Redmi Note 9 и Redmi Note 9S.

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Финальный список устройств, для которых будет доступна прошивка MIUI 12.5 в России, окажется ещё длиннее. В него точно будут добавлены Redmi Note 9 Pro и Redmi Note 9T, не считая смартфонов, которые ещё не были представлены. Например, POCO F3, POCO X3 Pro, Xiaomi Mi 11 и Redmi Note 10.

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