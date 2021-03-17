В одном из украинских магазинов техники добывали Ethereum прямо на стендовых ноутбуках ASUS
Бум майнинга привёл к дефициту не только видеокарт для настольных персональных компьютеров, но и ноутбуков с мощными видеокартами GeForce RTX 30. Но не всегда для майнинга нужно покупать дорогое аппаратное обеспечение. Забавная ситуация, связанная с добычей криптовалюты, произошла в одном из украинских магазинов в Киеве. Сотрудники майнили Ethereum прямо на стендовых ноутбуках серии ROG компании ASUS.
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Об этом сообщила одна из посетительниц магазина. Ситуацию она описала в социальной сети Facebook. Рассматривая ноутбуки для гейминга, девушка прикоснулась к одному из них, обнаружив чрезвычайно большой нагрев. Свернув демонстрационное видео было обнаружено запущенную программу для добычи криптовалюты Ethereum. Другие геймерские лэптопы тоже занимались майнингом.
Представители магазина и компании ASUS оперативно отреагировали на ситуацию. Украинское представительство ASUS выразило обеспокоенность ситуацией, пообещало изучить инцидент и наказать виновных. Спустя три дня магазин сообщил, что в рамках внутреннего расследования факт добычи Ethereum на стендовых ноутбуках был подтверждён.
Компания считает это недопустимым и обещает прекратить продажи всех «пострадавших» моделей. Ноутбуки ASUS ROG будут отправлены в авторизованный сервисный центр ASUS. В остальных мобильных компьютерах, которые продаются в торговой сети, подобных проблем выявлено не было. Служба безопасности магазина предпримет все меры для того, чтобы найти всех причастных к ситуации.
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