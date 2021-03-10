Хит продаж Samsung Galaxy S20 FE получит Android 14
Компания Samsung не всегда долго поддерживает смартфоны даже флагманского уровня. Например, модели семейства Galaxy S10, анонсированные в начале 2019 года с Android 9.0 Pie, сейчас работают на базе операционной системы Android 11 с прошивкой One UI 3.0, но ОС Android 12 им уже не светит. А вот популярный смартфон Samsung Galaxy S20 FE, который вышел в сентябре прошлого года, точно получит ещё три обновления операционной системы.
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Модель доступна в двух модификациях. Версия с поддержкой 4G оборудована процессором Exynos 990, а вариант с 5G несёт на борту однокристальную систему Snapdragon 865. Обе платформы выполнены по 7-нанометровой технологии. При этом каждая вариация доступна с 6/8 ГБ оперативной и 128/256 ГБ постоянной памяти соответственно.
Samsung Galaxy S20 FE поступил в продажу с предустановленной операционной системой Android 10. Сейчас смартфон работает на базе ОС Android 11 в составе проприетарной надстройки One UI 3.1. В конце этого года для него станет доступна Android 12, а в будущем модель будет обновлена до Android 13 и Android 14.
Напомним, что в России официально продаётся только модификация на базе мобильного процессора Exynos 990. Спустя примерно полгода после старта продаж смартфон подешевел на 4000 рублей. В магазине «Ситилинк» цена версий с 6/128 ГБ и 8/256 ГБ памяти сейчас составляет 45 990 рублей и 51 990 рублей соответственно.
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За эти деньги Samsung Galaxy S20 FE предлагает дисплей Super AMOLED формата Full HD+ с частотой обновления 120 Гц, диагональю 6,5 дюйма и встроенным биометрический сенсором. Основная камера имеет разрешение 12 Мп + 12 Мп + 12 Мп, а фронтальная – 32 Мп. Ёмкость встроенной батареи составила 4500 мА*ч. Смартфон заключён в пластиковый корпус со стеклом спереди и имеет защиту от воды по стандарту IP68, как в более старших флагманских моделях.
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