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Камеру Samsung Galaxy S21 Ultra раскритиковали в DxOMark

Смартфон занял 17-е место, тогда как Galaxy S20 Ultra остался в топ-10.
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Полтора месяца назад южнокорейская компания Samsung представила смартфоны серии Galaxy S21 во главе с версией Ultra стоимость свыше 100 000 рублей. Это первая модель производителя, которая может похвастаться 10-кратным зумом без потери качества. Именно камера является одной из главных особенностей Samsung Galaxy S21 Ultra, но специалисты DxOMark разнесли её в пух и прах.

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Новинка не только отстаёт от прямых конкурентов в лице Huawei Mate 40 Pro+ и iPhone 12 Pro Max, но и даже не в состоянии идти в ногу с более старыми моделями, включая предшественницу Galaxy S20 Ultra. Специалисты DxOMark отметили, что Samsung Galaxy S21 Ultra уступает конкурентам практически во всех категориях тестов. Они не рекомендуют использовать флагмана в качестве камерофона и рекомендуют обратить внимание на другие смартфоны. Заметим, протестировали версию на процессоре Exynos 2100.

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Стоит отметить, что сама контора DxOMark далеко не у всех пользуется авторитетом. Слухи о том, что лаборатория получает деньги за обзоры камер, ходят уже не первый год. Особенно позиции ослабли после того, как она внезапно начала менять методику тестирования. Также были не самые однозначные обзоры, например, когда Xiaomi Mi 9 стал лидером по видеосъёмки, не имея при этом оптической стабилизации изображения.

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После обзора камеры Samsung Galaxy S21 Ultra авторитет DxOMark вряд ли вырастет, как минимум, по одной причине. Авторы указали, что протестировали смартфон со стабильной финальной версией программного обеспечения. Однако, в данных EXIF указано, что фотографии сделаны на предпродажном варианте.

Что касается самого тестирования, Samsung Galaxy S21 Ultra присудили 121 пункт. Он уступил 16 баллов Huawei Mate 40 Pro+, которая сейчас является лидером DxOMark и считается лучшим камерофоном в мире. Модель нового поколения заняла место в конце второго десятка. При этом Galaxy S20 Ultra располагается на десятой позиции. По 121 очку набрали Xiaomi Mi CC9 Pro Premium Edition, он же Xiaomi Mi Note 10 Pro, и Huawei Mate 30 Pro.

Герой заметки получил 128 баллов за фотосъёмку, как и модель прошлого поколения. При этом новинка уступила предшественнице по возможностям зума – 76 баллов против 88 баллов. Это немного странно, учитывая то, что в Galaxy S21 Ultra кратность увеличения без потери качества составляет 10x, а у Galaxy S20 – 4x. За видео смартфону «выписали» 96 очков.

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Напомним, что Samsung Galaxy S21 Ultra оборудован Quad-камерой с двумя телеобъективами на 10 Мп с 10-кратным и 3-кратным оптическим зумом. Разрешение главного модуля составляет 108 Мп, а ультраширокоугольного – 12 Мп. Есть оптическая стабилизация, фазовая автофокусировка, а также поддержка 8K при 24 к/сек, 4K при 60 к/сек и Full HD при 240 к/сек.

В России флагман доступен в трёх модификациях памяти. За 100 990 рублей можно купить вариант со 128 ГБ хранилища, а версия с накопителем вместимостью 256 ГБ обойдётся на 5000 рублей дороже. Обе обладают 12 ГБ ОЗУ. Стоимость конфигурации с 16 ГБ оперативной и 512 ГБ пользовательской памяти составляет 118 990 рублей.

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