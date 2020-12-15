Анонсированы дешёвые смарт-часы Amazfit GTS 2e и Amazfit GTR 2e
В конце третьего квартала этого года китайская компания Huami представила пару умных часов под названием Amazfit GTR 2 и Amazfit GTS 2. Сегодня каждая модель получила по упрощённой версии. Они называются Amazfit GTR 2e и Amazfit GTS 2e соответственно.
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В обои случаях главным отличием от сентябрьских гаджетов является отсутствие адаптера беспроводной связи Wi-Fi и увеличенное время автономной работы. Первые часы оснащены круглым дисплеем на органических светодиодах. Он имеет диаметр 1,39 дюйма и разрешение 454 x 454 точки.
Носимый гаджет комплектуется аккумулятором ёмкостью 471 мА*ч и может проработать в режиме умных часов 24 дня. В режиме Basic Watch время автономной работы повышается почти в два раза и достигает 45 суток. Для сравнения, модель Amazfit GTR 2 в состоянии проработать 14 дней и 38 дней соответственно.
Вторая новинка оснащается прямоугольным 1,65-дюймовым дисплеем AMOLED с разрешением 348 x 442 пикселя. Время автономной работы на полном заряде в режиме Smart Watch составляет 14 дней, а в режиме Basic Watch – 24 дня. Ёмкость встроенной батареи при этом равна 246 мА*ч.
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Обе модели оснащены чипом с поддержкой Near Field Communication, могут определять частоту сердечных сокращений и уровень насыщения крови кислородом. Стоимость Amazfit GTS 2e и Amazfit GTR 2e составила по 120 долларов. Старт продаж в Китае запланирован на 24 декабря 2020 года.
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