Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Китайская компания Huawei на прошлой неделе официально подтвердила, что сможет использовать в своих смартфонах процессоры Qualcomm. Однако, экспортная лицензия для американского чипмейкера распространяется исключительно на однокристальные системы с поддержкой сетей 4G. Первым «постсанкционным» смартфоном китайской компании станет модель на процессоре Snapdragon 460. Он будет называться Huawei Enjoy 20e.

реклама

Мобильный процессор изначально был ориентирован на смартфоны стоимостью около 150 долларов, но грядущая новика производителя из Поднебесной будет стоить чуть дороже. По предварительной информации цена модификации с 4 ГБ оперативной памяти составит 185 долларов, а за вариант с 6 ГБ ОЗУ нужно будет доплатить ещё 30 долларов. Вне зависимости от конфигурации смартфон будет комплектоваться встроенным флеш-накопителем, рассчитанным на хранение 128 ГБ данных.

анонсы и реклама Все новейшие RYZEN 5ххх в XPERT.RU Упала цена 2070S ASUS Gaming Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта Скидки 70% - Черная пятница в Ситилинке 4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все Дешевая 3080 MSI в Compeo.ru

В Huawei Enjoy 20e будет установлен аккумулятор ёмкостью 5000 мА*ч с поддержкой 10-ваттной подзарядки. О камерах пока что никакой информации нет, но чипсет поддерживает модули максимальным разрешением 25 Мп. Также отметим корпус из пластика и дисплей формата HD+. В продаже модель может появиться с операционной системой Android 10 и фирменным программным обеспечение EMUI 11. О наличии предустановленных Google Mobile Services на данный момент не сообщается. Анонс смартфона ожидается в декабре текущего года.

На базе однокристальной системы работает не очень много устройств. Одно из них – Nokia 3.4. Также чипсет используется в нескольких решениях vivo и OPPO. Само изделие изготовлено по 11-нанометровому технологическому процессу. Мобильная платформа имеет по четыре ядра Cortex-A73 и Cortex-A53 с частотой по 1,8 ГГц. За графику отвечает видеоускоритель Adreno 610 с поддержкой Vulkan 1.1.

реклама

Напомним, что в последний раз компания Huawei представила смартфон на базе однокристальной системы Qualcomm почти два года назад. Так, в декабре 2018 года состоялась презентация Huawei Enjoy 9 на 14-нанометровом мобильном процессоре Snapdragon 450. Он получил основную камеру разрешением 13 Мп + 2 Мп, фронталку на 8 Мп, дисплей HD+ диагональю 6,26 дюйма и аккумулятор ёмкостью 4000 мА*ч.

реклама

Ещё несколько моделей появилось весной того же года. Например, Honor 7C, Huawei Y7 (2018), Huawei Y7 Prime (2018) оборудованы чипом Snapdragon 430, а Huawei Y6 Prime (2018) и Huawei Y6 (2018) обзавелись Snapdragon 425. Обе платформы выполнены по 28-нанометровой технологии. Все смартфоны оказались очень похожими. Они получили аккумулятор на 3000 мА*ч, экран диагональю 5,7 дюйма или 5,99 дюйма, 8-мегапиксельную фронталку и 13-мегапиксельную основную камеру.