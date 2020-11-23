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Huawei представит «постсанкционный» смартфон на чипе Qualcomm Snapdragon 460

Он будет называться Huawei Enjoy 20e.
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Китайская компания Huawei на прошлой неделе официально подтвердила, что сможет использовать в своих смартфонах процессоры Qualcomm. Однако, экспортная лицензия для американского чипмейкера распространяется исключительно на однокристальные системы с поддержкой сетей 4G. Первым «постсанкционным» смартфоном китайской компании станет модель на процессоре Snapdragon 460. Он будет называться Huawei Enjoy 20e.

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Мобильный процессор изначально был ориентирован на смартфоны стоимостью около 150 долларов, но грядущая новика производителя из Поднебесной будет стоить чуть дороже. По предварительной информации цена модификации с 4 ГБ оперативной памяти составит 185 долларов, а за вариант с 6 ГБ ОЗУ нужно будет доплатить ещё 30 долларов. Вне зависимости от конфигурации смартфон будет комплектоваться встроенным флеш-накопителем, рассчитанным на хранение 128 ГБ данных.

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В Huawei Enjoy 20e будет установлен аккумулятор ёмкостью 5000 мА*ч с поддержкой 10-ваттной подзарядки. О камерах пока что никакой информации нет, но чипсет поддерживает модули максимальным разрешением 25 Мп. Также отметим корпус из пластика и дисплей формата HD+. В продаже модель может появиться с операционной системой Android 10 и фирменным программным обеспечение EMUI 11. О наличии предустановленных Google Mobile Services на данный момент не сообщается. Анонс смартфона ожидается в декабре текущего года.

На базе однокристальной системы работает не очень много устройств. Одно из них – Nokia 3.4. Также чипсет используется в нескольких решениях vivo и OPPO. Само изделие изготовлено по 11-нанометровому технологическому процессу. Мобильная платформа имеет по четыре ядра Cortex-A73 и Cortex-A53 с частотой по 1,8 ГГц. За графику отвечает видеоускоритель Adreno 610 с поддержкой Vulkan 1.1.

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Напомним, что в последний раз компания Huawei представила смартфон на базе однокристальной системы Qualcomm почти два года назад. Так, в декабре 2018 года состоялась презентация Huawei Enjoy 9 на 14-нанометровом мобильном процессоре Snapdragon 450. Он получил основную камеру разрешением 13 Мп + 2 Мп, фронталку на 8 Мп, дисплей HD+ диагональю 6,26 дюйма и аккумулятор ёмкостью 4000 мА*ч.

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Ещё несколько моделей появилось весной того же года. Например, Honor 7C, Huawei Y7 (2018), Huawei Y7 Prime (2018) оборудованы чипом Snapdragon 430, а Huawei Y6 Prime (2018) и Huawei Y6 (2018) обзавелись Snapdragon 425. Обе платформы выполнены по 28-нанометровой технологии. Все смартфоны оказались очень похожими. Они получили аккумулятор на 3000 мА*ч, экран диагональю 5,7 дюйма или 5,99 дюйма, 8-мегапиксельную фронталку и 13-мегапиксельную основную камеру.

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