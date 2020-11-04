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Компания Samsung, по традиции, в конце года представляет смартфон-раскладушку серии W. Прошлогодняя модель не просто могла складываться пополам, а ещё и имела сгибаемый экран. В новом поколении эта особенность сохранилась. Новинка называется Samsung W21 5G. Оценили её в 3000 долларов.

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Флагман основан на базе Samsung Galaxy Z Fold2, который был анонсирован в конце лета текущего года. Смартфон оснащён 7,6-дюймовой матрицей на органических светодиодах с маркетинговым названием Dynamic AMOLED 2X. Разрешение составляет 1768 x 2208 пикселей.

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На тыльной стороне есть ещё одна панель, но на этот раз Super AMOLED. Её диагональ составляет 6,23 дюйма, а защиту обеспечивает стекло Gorilla Glass последнего поколения, оно же Victus. Несмотря на то, что новинка сохранила аккумулятор ёмкостью 4500 мА*ч, она оказалась выше, чем Galaxy Z Fold2. От 25-ваттной проводной и 11-ваттной беспроводной подзарядки южнокорейская компания решила не отказываться.

Samsung W21 5G стал шестым в мире смартфоном, оснащённым 7-нанометровой однокристальной системой Snapdragon 865+ с частотой до 3,1 ГГц и графическим узлом Adreno 650 GPU. В конце июля в течение нескольких часов были анонсированы Lenovo Legion Duel, Samsung Galaxy Z Flip 5G и ASUS ROG Phone III. Спустя несколько недель со Snapdragon 865+ под капотом появился Galaxy Z Fold2, а в конце августа – ASUS ZenFone 7 Pro. Больше ни одна компания не выпускала смартфонов на SD865+.

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Новинка предлагает пользователям тройную основную камеру. Разрешение составляет 12 Мп + 12 Мп + 12 Мп. Есть поддержка съёмки видео в 4K UHD при 60 FPS. Для селфи предусмотрено два оптических модуля по 10 Мп. Снимать видео на фронтальную камеру тоже можно в 4K, но при 30 FPS. Также отметим стереодинамики, боковой биометрический сенсор, поддержку Samsung DeX, Wi-Fi и Near Field Communication. Защита от воды и разъём для наушников отсутствуют.