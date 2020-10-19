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Японская компания Sony в прошлом году анонсировала два флагманских смартфона серии Xperia. Один из них называется Sony Xperia 5. Это более доступная модель, которая сейчас на AliExpress предлагается со скидкой 260 долларов.

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Смартфон оснащён 6 ГБ оперативной памяти. Встроенный флеш-накопитель типа UFS 2.1 рассчитан на 128 ГБ информации. Рекомендованная цена модели составила 799 евро или 930 долларов. Сейчас флагман 2019 года можно купить на AliExpress за 670 долларов.

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Sony Xperia 5 работает на чипсете Snapdragon 855. Это одна из двух флагманских 7-нанометровых систем-на-кристалле компании Qualcomm. Чип имеет CPU с частотой 1,8-2,84 ГГц на базе ядер Kryo 485 и графический ускоритель Adreno 640. Его результат в бенчмарке AnTuTu v8 составляет свыше 420 000 баллов.

Профессиональные фотографы отметили качество тройной основной камеры. В первую очередь они выделили ручной режим съёмки, в котором пользователь может вручную настраивать все параметры. Простым покупателям камера смартфона не сильно понравилась из-за не самого высокого качества получаемых материалов при съёмке в автоматическом режиме.

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Сама камера построена на базе трёх 12-мегапиксельных датчиков изображения. Сенсоры типа 1/3,4” с 1-мкм пикселями установлены в телеобъективе и в ультраширокоугольном модуле. Первый имеет оптическую стабилизации и PDAF. Светосила оптики в обоих случаях составила f/2,4. Стандартная камера получила 1/2,55” матрицу, PDAF и 5-осную оптическую стабилизацию изображения. Максимальная диафрагма объектива – f/1,6. Снимать ролики Sony Xperia 5 может в 4K UHD при 24 к/сек и 30 к/сек. Разрешение фронтальной камеры – 8 Мп.

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Флагман 2019 года оснащён 6,1-дюймовой панелью OLED FHD+. Экран получил поддержку стандарта HDR BT.2020, Triluminos Display и X-Reality Engine. Плотность точек составила 449 пикселей на дюйм. Главная особенность панели – соотношение сторон 21 к 9. Кинематографический дисплей прикрыт стеклом Gorilla Glass 6. Панель шестого поколения производства Corning установлена и на тыльной стороне. Габариты девайса составили 158 x 68 x 8,2 мм. Производитель заявил о защите по стандартам IP65 и IP68.

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Смартфон компании из Страны восходящего Солнца работает от аккумуляторной батареи ёмкостью 3140 мА*ч и поддерживает 18-ваттную быструю зарядку по проводу по технологии USB Power Delivery 2.0. В Sony Xperia 5 нет разъёма для наушников и радиоприёмника. Зато есть стереофонические динамики, NFC с поддержкой Google Pay, адаптеры Bluetooth / Wi-Fi и навигационный модуль GPS. Поддержка частотного диапазона 5,8 ГГц отсутствует. Флагман появился в продаже с операционной системой Android 9.0 Pie. Сейчас он работает уже на десятой ревизии программного обеспечения от Google. Из прочего отметим боковой биометрический сенсор и отдельную клавишу внизу правого торца для активации камеры.