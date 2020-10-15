Google Pixel 3 сильно упал в цене – Snapdragon 845, 12-Мп камера и голый Android 11 со скидкой 560 долларов
Недавно компания Google представила модель Pixel пятого поколения. Она стала представительницей среднего класса с точки зрения технических параметров. Но до сих ор не совсем потеряли актуальность флагманы прошлых лет, включая Google Pixel 3.
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Смартфон был анонсирован в далёком 2018 году. В начальной модификации памяти он оснащается 4 ГБ оперативной памяти и встроенным флеш-накопителем на 64 ГБ без возможности расширения картами microSD. Стоимость Google Pixel 3 составила 799 евро или 940 долларов. Сейчас на AliExpress купить модель можно на 560 долларов дешевле – за 380 долларов. Столько стоит американский вариант устройства. Европейская версия обойдётся на 20 долларов дороже.
Девайс оборудован 5,5-дюймовой панелью OLED на пластиковой подложке. Разрешение составляет 1080p по меньшей стороне. Соотношение сторон – 2 к 1. Защиту обеспечивает стекло Gorilla Glass пятого поколения. На лицевой панели есть довольно широкие рамки, оправданные наличием стереофонических динамиков. Вверху передней стороны установлена 8-мегапиксельная сдвоенная фронтальная камера.
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Корпус смартфона сделан из алюминия и стекла Gorilla Glass пятого поколения. Защита от воды соответствует стандарту IP68. Использование стекла на тыльной стороне позволило реализовать поддержку технологии беспроводной подзарядки по стандарту Qi. Сразу отметим, что имеется и проводная подзарядка USB Power Delivery 2.0. Её мощность составила 18 Вт.
Сердцем Google Pixel 3 выступает 10-нанометровый мобильный процессор Snapdragon 845. Это последняя флагманская однокристальная система американской компании Qualcomm, которая выполняется по этой технологии. Чип работает на частоте до 2,5 ГГц и имеет графический контроллер Adreno 630. Питание электронике обеспечивает аккумуляторная батарея ёмкостью 2915 мА*ч.
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Основная камера в смартфоне одинарная. В её основе лежит сенсор оптического формата 1/2,55 дюйма с размером пикселей 1,4 мкм. Разрешение датчика изображения составляет 12,2 Мп. Вместе с фазовой автофокусировкой модуль получил оптическую стабилизацию. Приближение достигается исключительно программным путём в связи с отсутствием зум-объектива.
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Главная фишка камеры – программные алгоритмы, которые обеспечивают высокое качество снимков. Видео можно записывать в Full HD при 120 FPS и в 4K при 30 FPS. Во фронтальной камере вместе с главным сенсором на 8 Мп используется ещё одна матрица с таким же разрешением. Он дополнен ультраширокоугольной оптикой.
Google Pixel 3 работает под управлением стоковой версии операционной системы Android 11. При этом в продаже модель появилась с ОС Android 9.0 Pie. Из прочего отметим NFC, Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 5. Сканер отпечатков пальцев расположен на тыльной стороне. Разъём для проводных наушников в смартфоне отсутствует.
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