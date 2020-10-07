Видеокарта Palit RTX 3090 GamingPro OC появилась в продаже в российской рознице
В России поступила в продажу флагманская видеокарта GeForce RTX 3090 в исполнении Palit. Модель называется RTX 3090 GamingPro OC. Купить ускоритель нового поколения с 36-месячной гарантией можно в магазине «Регард». Рекомендованная цена составляет 167 100 рублей.
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Новинка оборудована 8-нанометровым GPU GA102 поколения Ampere. Видеочип работает на базовой частоте 1395 МГц. В Boost-режиме частота вырастает до 1725 МГц. Palit RTX 3090 GamingPro OC обзавелась 10 496 потоковыми процессорами, 328 текстурными блоками и 112 блоками рендеринга. Количество тензорных ядер – 328, а ядер трассировки лучей – 82.
Видеокарта получила 24 ГБ VRAM типа GDDR6X с частотой 1219 МГц. Эффективная частота составляет 19,5 ГГц. Видеопамять соединена с GPU 384-разрядной шиной. Пропускная способность – 936,2 ГБ/сек.
Ускоритель поддерживает PCI Express 4.0 (x16) и может работать одновременно с четырьмя 8K Ultra HD мониторами. На борту установлено три разъёма DisplayPort 1.4a и один HDMI 2.1.
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Габаритные размеры графического ускорителя составили 294 x 112 x 60 мм. Видеокарта потребляет 350 Вт. Производитель рекомендует использовать Palit RTX 3090 GamingPro OC в системе с блоками питания мощностью от 750 Вт. Для дополнительного питания предусмотрены разъёмы 8+8 pin.
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