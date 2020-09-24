Xiaomi начала работу над прошивкой MIUI 13
Китайская компания Xiaomi обновила до MIUI 12 уже массу смартфонов как у себя на родине, так и на глобальном рынке. Новую версию программного обеспечения получили почти все относительно дорогие модели, анонсированные в 2019 и 2020 годах. На очереди – дешёвые устройства 2018 года, после чего пекинский производитель всё же должен будет выпустить MIUI 12 для некоторых смартфонов 2020 года, вроде семейства Redmi Note 9. А тем временем стало известно, что Xiaomi приступила к работе над MIUI 13.
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Учитывая то, что MIUI 12 вышла менее чем через семь месяцев с момента премьеры одиннадцатой ревизии, есть небольшая вероятность, что новая версия фирменного программного обеспечения появится уже в этом году. Правда, куда больше шансов увидеть прошивку в начале следующего года.
Но как бы там ни было, в ближайшее время китайские программисты должны подготовить MIUI 13 для разработчиков. Большинство смартфонов компании получат прошивку на базе операционной системы Android 11. Однако, такие модели, как Xiaomi Mi 8, Mi 8 Pro, Mi MIX 2S и другие устройства 2018 года выпуска, могут обзавестись MIUI 13 с Android 10.
На подобный шаг китайская компания пошла в этом году. Например, Xiaomi Mi 6, Mi MIX 2 и Mi Note 3, анонсированные в 2017 году, получили MIUI 12 на Android 9.0. Кроме того, прошивка с девятой версией «зелёного робота» придёт на модели семейств Redmi Note 5, Redmi 6 и другие дешёвые смартфоны 2018 года.
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