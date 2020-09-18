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Китайская компания OnePlus начала рассылку обновлений OxygenOS 10 Open Beta 8 и Open Beta 18. Апдейт получили все флагманские смартфоны, анонсированные в 2019 году. Это четыре модели: OnePlus 7, OnePlus 7T и их версии Pro.

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OnePlus 7 и 7 Pro были представлены в середине мая и получили однокристальную систему Snapdragon 855. Стандартное издание обзавелось Optic AMOLED панелью формата Full HD+ диагональю 6,41 дюйма со встроенным биометрическим сенсором. В версии Pro используется 3K-матрица Fluid AMOLED диагональю 6,67 дюйма с частотой обновления 90 Гц, поддержкой HDR10+ и изогнутыми боковыми гранями.

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Из общего можно отметить до 12 ГБ оперативной памяти, до 256 ГБ постоянной, стереодинамики, отсутствие разъёма для наушников, а также наличие NFC и 16-мегапиксельную фронтальную камеру. Правда, в обычной модели она установлена в каплевидном вырезе, а в версии Pro – на моторизированной площадке.

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OnePlus 7

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OnePlus 7 Pro

OnePlus 7 имеет аккумулятор на 3700 мА*ч с 20-ваттной зарядки и основную камеру с разрешением 48 Мп + 5 Мп. OnePlus 7 Pro обзавёлся камерой с модулями на 48 Мп, 8 Мп и 16 Мп, а зарядная ёмкость батареи выросла до 4000 мА*ч.

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В сентябре компания представила модель OnePlus 7T на Snapdragon 855+ с 8 ГБ ОЗУ и 128/256 ГБ постоянной памяти. Ёмкость встроенной батареи увеличилась на 100 мА*ч (до 3800 мА*ч) по сравнению с предшественником. Кроме того, осенняя новинка получила 6,55-дюймовый дисплей Fluid AMOLED разрешением FHD+ с частотой обновления 90 Гц. Каплевидный вырез сохранился вместе с 16-Мп фронталкой. Основная камера имеет разрешение 48 Мп + 12 Мп + 16 Мп.

OnePlus 7T

Наконец, в середине осени китайский производитель выпустил OnePlus 7T Pro. Смартфон получил 8 ГБ оперативки, хранилище вместимостью 256 ГБ, аккумулятор на 4085 мА*ч и мобильный процессор Snapdragon 855+. На этом аппаратные отличия по сравнению с OnePlus 7 Pro заканчиваются.

Для осенних флагманов стала доступна прошивка OxygenOS 10 Open Beta 8, а для майских – OxygenOS Open Beta 18. Обновление приносит патч безопасности за сентябрь 2020 года, пакет GMS за август 2020 года, исправляет проблему с функцией Screen Recorder, устраняет проблемы с отображением уведомлений в строке состояния.

OnePlus 7T Pro

Апдейт добавляет новую версию приложения Community. Теперь пользователи могут отмечать лучшие ответы, которые в итоге будут получать баллы. Раздел Mall позволяет удобнее покупать смартфоны OnePlus и аксессуары к ним. Ещё одно нововведение касается игрового пространства Game Space. Пользователи могут изменить параметры вывода уведомлений в режиме Fnatic Mode или вовсе отключить оповещения на время игрового процесса.