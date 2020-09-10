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Компания OnePlus в ближайшее время выпустит модель OnePlus 8T. Судя по имеющимся данным, в этом году мы не увидим версии Pro, поэтому полноценного преемника флагман 2019 года OnePlus 7T Pro не получит. Но даже если бы он и появился, смартфон прошлого года менее актуальным от того не стал бы. Плюс ко всему сейчас он активно дешевеет на рынке России. Точнее, на «сером» рынке России, т.к. в официальной рознице модель не представлена.

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С момента начала продаж стоимость OnePlus 7T Pro упала примерно на 20 000 рублей. Если появился на «сером» рынке флагман в конце прошлого года по цене 65 000 рублей, то уже сейчас его можно купить менее чем за 45 000 рублей. Говорим мы о модификации с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти. Со всеми предложениями можно ознакомиться тут. Отметим, что версий 8/128 ГБ и 12/256 ГБ не существует.

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Модель получила топовую начинку на момент своей премьеры. Но всё же из-за цены она оказалась весьма неоднозначным решением, т.к. имеет минимум отличий от простого OnePlus 7 Pro, который был представлен в первой половине прошлого года.

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Производитель обновил программное обеспечение, улучшил камеру и повысил ёмкость встроенной батареи, а главным отличием от OnePlus 7 Pro стал процессор. Если флагман первой половины 2019 года оснащён Snapdragon 855 с частотой до 2,84 ГГц, то герою заметки досталась разогнанная однокристальная система Snapdragon 855+. Её пиковая тактовая частота составляет 2,96 ГГц. Обе SoC выполняются по 7-нанометровой технологии, не поддерживают сети пятого поколения и содержат графический контроллер Adreno 640. В AnTuTu v7 результат составляет почти 400 000 баллов в среднем.

Основная камера OnePlus 7T Pro сохранила главный модуль на 48 Мп, ультраширокоугольный на 16 Мп и 8-мегапиксельный телеобъектив. Никуда не делись 3-кратным оптический зум, лазерная автофокусировка и оптическая стабилизация изображения. Снимать видео можно в 4K UHD с частотой до 60 FPS. Основное новшество – появление поддержки замедленной съёмки в формате HD при 960 FPS. Предыдущая модель не могла записывать видео более чем при 480 FPS. Разрешение фронтальной камеры составляет 16 Мп. Она обосновалась на моторизированной площадке и прячется внутри корпуса.

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Встроенный аккумулятор прибавил в ёмкости с 4000 мА*ч до 4085 мА*ч. На полном заряде время работы в режиме просмотра видео составляет свыше 18 часов, а разговаривать можно почти 35 часов. Быстро восполнить заряд встроенной батареи позволяет технология Warp Charge. Мощность проводной подзарядки составляет 30 Вт. На борту смартфона также нашлось место для NFC, стереофонических динамиков, Wi-Fi и Bluetooth. Выход под наушники отсутствует.

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В завершение несколько слов скажем о дисплее смартфона. В его основе лежит 90-герцовая матрица Fluid AMOLED формата 3K с разрешением 3120 х 1440 точек. Экран OnePlus 7T Pro поддерживает стандарт HDR10+ и располагает встроенным сканером отпечатков пальцев. Диагональ дисплея составляет 6,67 дюйма. В связи с использованием камеры pop-up на лицевой стороне нет ни вырезов, ни дополнительных отверстий для оптического селфи-модуля.