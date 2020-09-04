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Уже скоро в ассортименте компании OnePlus появится новый смартфон флагманского уровня. Но даже после его релиза модели восьмой серии не потеряют уникальность. Например, OnePlus 8 Pro имеет топовое аппаратное обеспечение с большим запасом производительности. Сейчас его цена существенно упала по сравнению с первыми днями на рынке.

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Поскольку в России официально смартфон не продаётся, его цена изменяется практически ежедневно, а не пару раз в год по акции. Если верить каталогу агрегатора «Яндекс.Маркет», стандартная модификация, предполагающая 8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти, продаётся менее чем за 54 000 рублей. Весной она стоила на 19 000 рублей дороже.

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В максимальной конфигурации OnePlus 8 Pro комплектуется 12 ГБ ОЗУ, тогда как хранилище рассчитано на 256 ГБ. Слот для microSD отсутствует. За несколько месяцев стоимость смартфона упала более чем на 21 000 рублей и пробила отметку 60 000 рублей.

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Во флагмане используется 7-нанометровая система-на-кристалле Snapdragon 865. В AnTuTu чипсет позволяет набрать свыше 570 000 пунктов, а в Geekbench результат составляет около 3500 очков в многопоточном режиме. За питание отвечает встроенная батарея ёмкостью 4510 мА*ч. Она заряжается за полчаса до 63%. Мощность проводной зарядки Warp Charge 30T составляет 30 Вт. Также есть беспроводная 30-ваттная зарядка.

OnePlus 8 Pro несёт на борту дисплей Fluid AMOLED формата 3K. Разрешение составляет 1440 точек по узкой стороне, а диагональ – 6,78 дюйма. Плотность пикселей – 513 ppi. Экран прикрыт стеклом Gorilla Glass пятого поколения и поддерживает стандарт HDR10+. Частота обновления изображения составляет 120 Гц, но при желании можно снизить её до 60 Гц. Правда, на автономности это почти не скажется – время работы без подзарядки снизится с 13 часов до 11 часов в режиме сёрфинга в Сети через браузер.

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Основная камера смартфона получила два 48-мегапиксельных датчика. Они установлены в стандартном (25 мм) и ультраширокоугольном (14 мм) модулях. Угол обзора в последнем составляет 116 градусов. Телеобъектив с 3-кратным зумом имеет разрешение 8 Мп, а фишкой является 5-мегапиксельная матрица, которая позволяет видеть сквозь пластик и одежду. Записывать видео ролики можно в 4K UHD при частоте 60 к/сек. Поддержка 8K Ultra HD не предусмотрена, хотя разрешение камер позволяет реализовать её.

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В 2019 году компания выпустила две версии Pro, которые отличались выдвижной фронталкой. В OnePlus 8 Pro селфи-камера на 16 Мп обосновалась в круглом отверстии в дисплее. Но это позволило производителю обеспечить защиту от воды по стандарту IP68. Ранее этим не могла похвастаться ни одна модель китайского производителя.

Из прочих параметров стоит отметить стереофонические динамики, биометрический сенсор под экраном, порт USB Type-C, NFC, Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1. Через несколько дней OnePlus 8 Pro получит стабильную версию операционной системы Android 11 вместе с программным обеспечением OxygenOS 11.