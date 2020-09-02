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Американская компания Qualcomm представила новый процессор среднего класса. Модель называется Snapdragon 732G. Новая однокристальная система стала улучшенным вариантом мобильной платформы Snapdragon 730G, которая вышла в прошлом году.

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По словам американских разработчиков, новинка будет в силах обеспечить более высокий уровень производительности, нежели Snapdragon 730G. Главные нововведения коснулись GPU и CPU. Компания не стала делать каких-то революционных изменений, а лишь повысила частоты.

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Snapdragon 732G имеет Prime-ядро Kryo 470 работает на частоте 2,3 ГГц вместо 2,2 ГГц. Производительность GPU Adreno 618 выросла на 15%. Частоты ядер Kryo 470 Performance (x1) и Kryo 470 Efficiency (x6) не изменились, составив 2,2 ГГц и 1,8 ГГц соответственно. Отметим, что у Snapdragon 730G есть разделение только на ядра Performance и Efficiency.

Энергоэффективный кластер основан на архитектуре Cortex-A55 от ARM. Ядра Kryo 470 Prime и Performance основаны на архитектуре Cortex-A76. Само изделие выполняется по нормам 8-нанометрового технологического процесса Samsung LPP.

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Новинка получила сигнальный процессор Spectra 350 ISP с поддержкой 4K HDR, 4-е поколение Qualcomm AI Engine производительностью до 3,6 TOPS и Hexagon 688 DSP. Однокристальная система включает модем Snapdragon X15 для поддержки работы в сетях LTE.

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Дебют Qualcomm Snapdragon 730G состоится уже на следующей неделе в смартфоне POCO X3. Модель будет анонсирована 7 сентября. Она уже была замечена в базе данных программного обеспечения Geekbench 5 с 6 ГБ оперативной памяти. Результат в тесте одного ядра составил 571 балла, а в многопоточном режиме бенчмарк присудил платформе 1766 баллов. Примерно столько же набирают смартфоны на Snapdragon 730G и Snapdragon 720G.