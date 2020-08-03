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Китайская компания Huawei выпустила обновление, которое принесло более свежую версию программного обеспечения EMUI 10.1 на семь смартфонов. Апдейты рассылаются в Европе, России и странах Азии.

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В России Huawei nova 5T получил EMUI 10.1. Обновление размером более 4 ГБ приносит многооконный режим Multi-window для работы с двумя приложениями одновременно, улучшенный графический интерфейс и улучшенный режим «Мультискрин», который расширяет возможности при взаимодействии смартфона с персональными компьютерами.

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Huawei nova 5T оборудован 7-нанометровым мобильным чипом Kirin 980 с 6 ГБ оперативной памяти. Накопитель имеет вместимость 128 ГБ. За питание отвечает аккумулятор на 3750 мА*ч. В основной камере установлены модули на 48 Мп, 16 Мп, 2 Мп и 2 Мп, а разрешение селфи-модуля составляет 32 Мп.

Для Huawei nova 6 SE с процессором Kirin 810 вышла прошивка EMUI 10.1.0.222. Её главным новшеством является патч безопасности операционной системы за июль 2020 года.

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Huawei nova 6 SE

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Смартфон оборудован 8 ГБ оперативной памяти и несёт на борту встроенный накопитель ёмкостью 128 ГБ. Разрешение основной камеры составляет 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп, а фронтальной – 16 Мп. Вопросами питания в устройстве занимается несъёмная аккумуляторная батарея ёмкостью 4200 мА*ч.

Две модели седьмого поколения серии nova тоже получили более свежую версию фирменной прошивки. EMUI 10.1.1.180 стала доступна для Huawei nova 7 5G и nova 7 Pro 5G. Обновление улучшает работу сканера отпечатков пальцев и фотовозможности основной камеры.

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Оба смартфона оснащены 7-нанометровым мобильным процессором Kirin 985 5G и несут на борту по 8 ГБ ОЗУ. Ёмкость встроенного накопителя составляет 128/256 ГБ в зависимости от модификации. Также из общего можно отметить NFC и аккумулятор на 4000 мА*ч с 40-ваттной зарядкой.

Huawei nova 7 5G получил дисплей OLED диагональю 6,53 дюйма и основную камеру с разрешением 64 Мп + 8 Мп + 8 Мп + 2 Мп и 3-кратным оптическим зумом. В Версии Pro диагональ экрана увеличена до 6,57 дюйма, а основная камера имеет 8-мегапиксельный перископный телеобъектив с 5-кратным оптическим увеличением.

Ещё три смартфона китайской компании получили обновление в Европе. 1 августа вышла прошивка для флагмана 2019 года Huawei Mate 30 Pro. Апдейт проходит под номером v10.1.0.237, «весит» примерно 220 МБ и приносит июльскую заплатку безопасности.

Huawei Mate 30 Pro

Смартфон оборудован 7-нанометровым процессором Kirin 990 и может похвастаться 6,53-дюймовым экраном-водопадом. Разрешение составляет 1176 х 2400 точек. Вверху лицевой стороны есть широкий вырез с 32-мегапиксельной фронталкой и сенсорами системы 3D-распознавания лиц. Разрешение основной камеры составляет 40 Мп + 40 Мп + 8 Мп, а аккумулятор имеет ёмкость 4500 мА*ч.

Сегодня EMUI 10.1 с патчем безопасности пришла на Huawei Mate 20 Pro 2018 года выпуска. Смартфон оснащён процессором Kirin 980, аккумулятором на 4200 мА*ч и 6,39-дюймовой панелью OLED. Разрешение основной камеры составляет 40 Мп + 20 Мп + 8 Мп, а лицевой – 24 Мп.

Наконец, последний смартфон, получивший свежую версию программного обеспечения EMUI 10.1 – это Huawei P40 Pro+. Для него стала доступна сборка v10.1.0.144 с июльским патче безопасности.

Huawei P40 Pro+

Напомним, что Huawei P40 Pro+ был недавно анонсирован в России, где его рекомендованная стоимость составила 99 990 рублей. Это единственный на рынке смартфон, который может похвастаться 10-кратным оптическим зумом без потери качества. Разрешение основной камеры – 50 Мп + 40 Мп + 8 Мп (10x зум) + 8 Мп (3x зум) + ToF 3D.

В основе флагмана лежит процессор Kirin 990 5G, который получает питание от аккумулятора на 4200 мА*ч. На лицевой панели установлен дисплей OLED с частотой обновления 90 Гц. Он имеет вырез для 32-мегапиксельной фронтальной камеры и 3D-модуля системы распознавания лиц.

Отметим, что для всех смартфонов прошивка EMUI 10.1 построена на базе операционной системы Android 10. Для того чтобы проверить наличие обновления, нужно перейти в настройки и открыть раздел «Система и обновление» Альтернативный способ – через приложение «Поддержка» в разделе «Службы».