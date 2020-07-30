OnePlus 7T сильно подешевел – Snapdragon 855+, NFC, дисплей Fluid AMOLED по лучшей цене
Компания OnePlus прошлой осенью анонсировала смартфон, который выглядит более привлекательным решением даже спустя почти год после анонса, когда уже были выпущены модели нового поколения. Речь идёт о флагмане OnePlus 7T. Он был анонсирован в сентябре прошлого года.
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Стоит отметить, что сейчас мы говорим о китайской версии смартфона. Её стоимость в модификации с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ энергонезависимой памяти сейчас на AliExpress составляет менее 490 долларов. Более того, на 10 долларов дешевле можно приобрести топовую конфигурацию, в которой модель предлагает в два раза больше встроенной памяти.
Несколько недель назад OnePlus 7T можно было за эти деньги купить и в России. Сейчас за него отдать в модификации с 8 ГБ оперативки и хранилищем на 256 ГБ придётся минимум 41 000 рублей или 555 долларов. Официально смартфон в России не продаётся. Здесь уже в конкуренцию вступает версия Pro с более продвинутым дисплеем и аккумулятором увеличенной ёмкости.
У OnePlus 7T есть немало фишек. Модель работает под управлением прошивки OxygenOS, которая близка к стоковой версии операционной системы Android. В основе лежит Android 10, а вскоре флагман получит публичную бета версию ОС Android 11.
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Стандартное издание в отличие от версии Pro не имеет панели 3K с изогнутыми гранями и выдвижной фронтальной камеры. В смартфоне установлен плоский дисплей с каплевидным вырезом для 16-мегапиксельного селфи-модуля. Диагональ составляет 6,55 дюйма, а разрешение – 1080 точек по узкой стороне. В основе лежит Fluid AMOLED матрица с поддержкой HDR10+, частотой обновления 90 Гц и встроенным биометрическим сенсором. Её прикрывает стекло Gorilla Glass 5. Оно же установлено и на тыльной стороне. Защита от воды есть, но тратить 15-20 долларов на сертификацию IP68 китайская компания не стала.
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Основная камера представлена трёхмодульной системой, венцом которой выступает 48-мегапиксельный блок с сенсором оптического формата ½ дюйма и оптической стабилизацией изображения. Разрешение широкоугольного камеры составляет 16 Мп, а телеобъектива – 12 Мп. Кратность зума – почти 2x (51 мм / 26 мм). Модель 2019 года поддерживает видеосъёмку в 4K UHD при 60 к/сек как на главный модуль, так и на широкоугольный.
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Производительность легла на плечи 7-нанометровой платформы Snapdragon 855+ с пиковой частотой CPU 2,96 ГГц. В однокристальной процессоре используется разогнанный ускоритель Adreno 640. Его частота составляет 700 МГц. Питание обеспечивает аккумуляторная батарея на 3800 мА*ч. Она поддерживает 30-ваттную зарядку по проводу по фирменной технологии Warp Charge 30T. В список важных технических характеристик можно отнести Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, NFC и стереодинамики. Выход под наушники в OnePlus 7T отсутствует.
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