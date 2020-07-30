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Компания OnePlus прошлой осенью анонсировала смартфон, который выглядит более привлекательным решением даже спустя почти год после анонса, когда уже были выпущены модели нового поколения. Речь идёт о флагмане OnePlus 7T. Он был анонсирован в сентябре прошлого года.

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Стоит отметить, что сейчас мы говорим о китайской версии смартфона. Её стоимость в модификации с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ энергонезависимой памяти сейчас на AliExpress составляет менее 490 долларов. Более того, на 10 долларов дешевле можно приобрести топовую конфигурацию, в которой модель предлагает в два раза больше встроенной памяти.

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Несколько недель назад OnePlus 7T можно было за эти деньги купить и в России. Сейчас за него отдать в модификации с 8 ГБ оперативки и хранилищем на 256 ГБ придётся минимум 41 000 рублей или 555 долларов. Официально смартфон в России не продаётся. Здесь уже в конкуренцию вступает версия Pro с более продвинутым дисплеем и аккумулятором увеличенной ёмкости.

У OnePlus 7T есть немало фишек. Модель работает под управлением прошивки OxygenOS, которая близка к стоковой версии операционной системы Android. В основе лежит Android 10, а вскоре флагман получит публичную бета версию ОС Android 11.

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Стандартное издание в отличие от версии Pro не имеет панели 3K с изогнутыми гранями и выдвижной фронтальной камеры. В смартфоне установлен плоский дисплей с каплевидным вырезом для 16-мегапиксельного селфи-модуля. Диагональ составляет 6,55 дюйма, а разрешение – 1080 точек по узкой стороне. В основе лежит Fluid AMOLED матрица с поддержкой HDR10+, частотой обновления 90 Гц и встроенным биометрическим сенсором. Её прикрывает стекло Gorilla Glass 5. Оно же установлено и на тыльной стороне. Защита от воды есть, но тратить 15-20 долларов на сертификацию IP68 китайская компания не стала.

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Основная камера представлена трёхмодульной системой, венцом которой выступает 48-мегапиксельный блок с сенсором оптического формата ½ дюйма и оптической стабилизацией изображения. Разрешение широкоугольного камеры составляет 16 Мп, а телеобъектива – 12 Мп. Кратность зума – почти 2x (51 мм / 26 мм). Модель 2019 года поддерживает видеосъёмку в 4K UHD при 60 к/сек как на главный модуль, так и на широкоугольный.

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Производительность легла на плечи 7-нанометровой платформы Snapdragon 855+ с пиковой частотой CPU 2,96 ГГц. В однокристальной процессоре используется разогнанный ускоритель Adreno 640. Его частота составляет 700 МГц. Питание обеспечивает аккумуляторная батарея на 3800 мА*ч. Она поддерживает 30-ваттную зарядку по проводу по фирменной технологии Warp Charge 30T. В список важных технических характеристик можно отнести Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, NFC и стереодинамики. Выход под наушники в OnePlus 7T отсутствует.