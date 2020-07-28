Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Компания OnePlus не радует российских пользователей официальными продажами своих смартфонов. За последние несколько лет в официальной рознице был доступен только один флагман. Это OnePlus 7 Pro в модификации 6/128 ГБ по цене 54 990 рублей в магазине МТС. Но на «сером» рынке смартфоны китайского производителя успешно продаются. Сейчас модель OnePlus 7T Pro в очередной раз подешевела.

реклама

Флагман предлагается в конфигурации с 8 ГБ оперативной памяти и интегрированным хранилищем ёмкостью 256 ГБ. «Серая» версия начала продаваться по цене 70 000 рублей сейчас. После старта продаж стоимость постепенно начала падать, но в конце первого квартала 2020 года вновь выросла из-за скачка курса валют. Но затем падение продолжилось. Сейчас, согласно «Яндекс.Маркет», цена смартфона в России стартует с отметки порядка 43 000 рублей. Это на 27 000 рублей дешевле, чем на старте продаж в конце прошлого года. Отметим, на AliExpress просят примерно 45 000 рублей.

анонсы и реклама Супердешевая RTX 2060 + подарок в Ситилинке Еще одна дешевая RTX 2070 - успей купить RTX 2080 Ti - цена упала на порядок <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке Цена на память рухнула на порядок в Регарде Цена на память рухнула в Ситилинке <b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке 4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все

Напомним, что OnePlus 7T Pro был анонсирован 10 октября 2019 года. Он получил 6,67-дюймовую панель Fluid AMOLED с изогнутыми боковыми гранями. Дисплей имеет встроенный биометрический сенсор разрешение Quad HD+, а также поддерживает частоту обновления 90 Гц и стандарт HDR10+. Матрицу прикрывает Gorilla Glass 5.

реклама

Многих пользователей может порадовать расположение фронтальной камерой. Она имеет разрешение 16 Мп и установлена внутри корпуса, т.е. на лицевой стороне нет никаких вырезов и отверстий. При этом модель не имеет защиты от воды и пыли по стандарту IP68. Правда, не факт, что она появилась бы при отсутствии моторизированного блока с камерой.

реклама

Сердцем OnePlus 7T Pro выступил 7-нанометровый мобильный процессор Snapdragon 855+. Он является предшественником однокристальной системы Snapdragon 865+, которая дебютировала на прошлой неделе. Чип работает на пиковой частоте 2,96 ГГц и имеет ускоритель Adreno 640 (0,7 ГГц). За питание отвечает аккумулятор ёмкостью 4085 мА*ч с поддержкой зарядки мощностью 30 Вт проводным путём.

В смартфоне установлен тройной блок камеры на тыльной панели. Он состоит из главного модуля, «ширика» и телеобъектива с 3-кратным зумом. Разрешение составляет 48 Мп, 16 Мп и 8 Мп соответственно. Флагман умеет снимать видео в 4K UHD с частотой 60 к/сек как на стандартную камеру, так и на широкоугольную. Также стоит отметить автофокусировку и оптическую стабилизацию изображения.

реклама

OnePlus 7T Pro получил сразу из коробки операционную систему Android 10 с прошивкой Oxygen OS 10. После анонса фирменное программное обеспечение уже обзавелось несколькими апдейтами, но всё ещё остаётся на Android 10. Свежая версия «зелёного робота» должна стать доступна ближе к концу нынешнего года. Из других параметров смартфона отметим стереодинамики, чип NFC, Wi-Fi 5 / Bluetooth 5 и отсутствие разъёма для наушников.