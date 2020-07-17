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Китайская производитель OnePlus объявил о старте распространения очередной открытой глобальной бета-версии прошивки OxygenOS для всех своих телефонов, которые были выпущены в течение минувшего года. Это четыре модели: OnePlus 7, OnePlus 7T и их версии Pro.

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OnePlus 7T Pro

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Новая версия программного обеспечения устраняет несколько проблем. Например, у некоторых пользователей не работала активация дисплея двойным нажатием. Также обновление добавляет патч безопасности за июль 2020 года и улучшает режим Game Specs, в котором теперь можно просматривать скриншоты и видеоролики, сделанные во время игр.

Напомним, что все четыре смартфона 2019 года оборудованы мобильным процессором Qualcomm Snapdragon 855. Правда, в случае с версиями T речь идёт о его ускоренной версии Plus с пиковой частотой 2,96 ГГц вместо 2,84 ГГц.

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OnePlus 7

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OnePlus 7 оборудован 6,41-дюймовым дисплеем Optic AMOLED формата FHD+. Смартфон получил двойную основную камеру с разрешением 48 Мп + 5 Мп, 16-Мп фронталку, до 8 ГБ оперативной памяти, накопитель на 128/256 ГБ и аккумуляторную батарею ёмкостью 3700 мА*ч.

В OnePlus 7 Pro и OnePlus 7T Pro используется 6,67-дюймовая панель Fluid AMOLED формата 3K с частотой 90 Гц. Накопитель имеет вместимость до 256 ГБ, а объём оперативной памяти составляет до 8 ГБ. Из общего также отметим основную камеру с разрешением 48 Мп + 8 Мп + 16 Мп, стереодинамики, NFC и 16-мегапиксельную выдвижную фронталку. В OnePlus 7T Pro установлена батарея на 4085 мА*ч, а ёмкость аккумулятора в OnePlus 7 Pro составляет 4000 мА*ч.

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OnePlus 7 Pro

Наконец, OnePlus 7T является самым сбалансированным представителем прошлого поколения с точки зрения сочетания цены и качества. Смартфон оборудован Fluid AMOLED дисплеем формата FHD+ с каплевидным вырезом под 16-Мп фронталку и поддержкой частоты обновления 90 Гц.

Ёмкость встроенного аккумулятора составила 3800 мА*ч. Основная камера получила разрешение 48 Мп + 16 Мп + 12 Мп. Также отметить стоит стереодинамики, 8 ГБ оперативной памяти и встроенный накопитель на 128 ГБ или 256 ГБ в зависимости от конфигурации.

OnePlus 7T

OnePlus 7 и OnePlus 7 Pro получили софт OxygenOS Open Beta 16. Для OnePlus 7T и OnePlus 7T Pro выпущена сборка OxygenOS Open Beta 6. Скачать файлы можно в таблице.