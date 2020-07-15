Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Китайская компания OnePlus представила в этом году два флагмана: OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro. В Китае смартфоны продаются с прошивкой HydrogenOS, а за пределами Поднебесной программное обеспечение называется OxygenOS. Из коробки обе модели получили операционную систему Android 10, но сейчас компания выпустила прошивку OxygenOS на ОС Android 11 Beta 2.

реклама

В конце материала будут указаны ссылки на загрузку программного обеспечения для обоих флагманов. Для установки апдейта нужно скопировать скачанный файл на смартфон и вручную обновить систему через настройки. В связи с возможными проблемами у вас может появиться желание вернуться на стабильную версию ПО с операционной системой Android 10. Ссылки на скачивание европейской версии тоже прилагаются.

анонсы и реклама 4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все 8Gb 2400MHz Transcend - цена упала в полтора раза Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии <b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке 2080 SUPER ASUS по нереально низкой цене в Ситилинке <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке Распродажа RTX 2070 по цене 1070 Ti Ситилинк: Самый продаваемый CPU круто подешевел

Отметим, что после установки второй публичной бета-версии Android 11 все данные с накопителя будут удалены. Поэтому для начала стоит сделать резервное копирование. Также могут наблюдаться проблемы при работе некоторых приложений и функций камеры.

реклама

Добавим, что компания OnePlus называет сборку Developer Preview 2. При этом построена она на базе Android 11 Beta 2, а не на Android 11 Developer Preview 2.

Напомним, что OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro оснащены 7-нанометровым процессором Snapdragon 865 в паре с 8/12 ГБ ОЗУ и накопителем на 128/256 ГБ. Стоимость стандартного издания составила 799/899 евро в зависимости от модификации, а версия Pro оказалась на 100 евро дороже.

реклама

Из общего отметим Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, стереодинамики, NFC, USB-C, 30-ваттную проводную зарядку, подэкранный дактилоскопический сенсор и 16-мегапиксельную фронтальную камеру. Старшая модель имеет защиту от воды по стандарту IP68, а в младшей версии только американский вариант может похвастаться этим.

реклама

OnePlus 8 оборудован основной камерой с разрешением 48 Мп + 16 Мп + 2 Мп и аккумулятором на 4300 мА*ч, а 6,55-дюймовый дисплей Fluid AMOLED поддерживает частоту обновления 90 Гц. OnePlus 8 Pro комплектуется 6,78-дюймовой панелью 3K с частотой обновления 120 Гц, батареей ёмкостью 4510 мА*ч с 30-ваттной беспроводной подзарядкой, а разрешение основной камеры составляет 48 Мп + 48 Мп + 8 Мп.