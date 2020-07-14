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Realme X2 Pro потерял в цене 80 долларов – Snapdragon 855+, экран 90 Гц, 64-Мп камера, 12/256 ГБ, Android 10 и 50-Вт зарядка

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Китайская компания OPPO в первой половине 2018 года создала бренд Realme, ориентированный на рынок Индии. Предполагалось, что там он станет, как Honor в Китае. Другими словами, изначально бренд создавался с акцентом на молодую аудиторию и продажи онлайн.

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Но уже по итогам 2019 года компания смогла закрепиться в топ-10 ведущих производителей умных телефонов на мировом рынке. Помогло ей в этом сочетание низкой цены и хороших технических параметров смартфонов. Например, Realme X2 Pro. Это один из самых доступных флагманов второй половины минувшего года с 7-нанометровой однокристальная системой Snapdragon 855+.

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Мобильный процессор был анонсирован примерно год назад. Он имеет восемь ядер с частотой 2,96 ГГц при максимальной нагрузке. Частота ускорителя Adreno 640 составляет 700 МГц. Заметим, что в 2018 году была разработана разогнанная версия Snapdragon 845 для ASUS ROG Phone первого поколения с идентичными частотными характеристиками, а вот Snapdragon 865+ является первым в мире мобильным чипом с частотой свыше 3 ГГц.

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Realme X2 Pro доступен в трёх модификациях памяти. Сразу отметим, что речь идёт о китайской версии. В базе модель несёт на борту накопитель UFS 2.1 вместимостью 64 ГБ. Цена составила с завода 370 долларов. На AliExpress смартфон можно купить на 80 долларов дешевле, т.е. за 290 долларов.

В продвинутой конфигурации под капотом установлен накопитель UFS 3.0 на 128 ГБ, а оперативной памяти предусмотрено 8 ГБ. Цена на старте продаж составила 400 долларов. Сейчас на AliExpress флагман можно купить за 360 долларов. Заметим, что у продавца по неизвестным причинам это модификация указана как 8/256 ГБ. На самом же деле такой конфигурации не существует.

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Наконец, самый укомплектованный вариант Realme X2 Pro тоже оборудован хранилищем UFS 3.0, но оно рассчитано на 256 ГБ данных. Объём оперативной памяти составил 12 ГБ. Стоимость смартфона снижена на 80 долларов – с 460 долларов до 380 долларов (белая версия). Отметим, что для получения указанных выше цен нужно взять купон продавца на 3 доллара и применить промокод RAZGAR1700 на 1700 рублей или примерно 27 долларов.

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Купить Realme X2 Pro на AliExpress

Realme X2 Pro есть что предложить помимо флагманского чипсета и 12/256 ГБ памяти. В смартфоне установлена Super AMOLED панель формата FHD+ с частотой обновления 90 Гц. Экран поддерживает HDR10+ и может похвастаться максимальной яркостью 1000 нит. Матрица защищена стеклом Gorilla Glass 5, как и тыльная сторона. В каплевидном вырезе обосновался сенсор на 16 Мп для селфи.

Октябрьская новинка обзавелась универсальной камерой. 2-мегапиксельный сенсор глубины хоть и есть, но он не занял ничьего места. Разрешение широкоугольного и ультраширокоугольного модулей составляет 64 Мп и 8 Мп соответственно, а телеобъектив с 2-кратным оптическим зумом получил сенсор формата 1/3,4 дюйма на 13 Мп. Модель не имеет оптической стабилизации, но может похвастаться фазовой автофокусировкой, 4K UHD с частотой 60 FPS и замедленной съёмкой в HD при 960 к/сек.

Realme X2 Pro оборудован стереодинамики с двумя усилителями и поддержкой Dolby Atmos. Ёмкость встроенной батареи составляет 4000 мА*ч. Аккумулятор заряжается с нуля до 100% за 35 минут. В арсенал также вошли адаптеры Bluetooth / Wi-Fi, NFC, выход под наушники 3,5-мм, встроенный в дисплей дактилоскопический датчик и операционная система Android 10 (из коробки – Android 9.0 Pie) с фирменным программным обеспечением Realme UI.

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