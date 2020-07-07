OnePlus 8 Pro рекордно подешевел – флагман 2020 года на Snapdragon 865 с 12 ГБ ОЗУ и 120-Гц 3K-экраном по самой низкой цене с начала продаж
В связи с тем, что смартфон OnePlus 8 Pro не представлен на российском рынке официально, его цена практически каждый день меняется. Модель была анонсирована в апреле текущего года, как во многом первый флагман китайской компании. На «сером» рынке в России стоимость смартфона составила 81 000 рублей, а сейчас она упала более чем на четверть.
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Если мы обратимся к каталогу «Яндекс.Маркет», то увидим, что цена OnePlus 8 Pro в модификации с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ постоянной снижена на 22 000 рублей и составляет от 59 000 рублей. Начальная конфигурация может быть куплена на 20 000 рублей дешевле, чем в апреле на старте продаж – за 53 000 рублей вместо 73 000 рублей. В базовой модификации флагман несёт на борту вдвое меньше внутренней памяти. Чем в топовой, а оперативки под капотом предусмотрено 8 ГБ.
Напомним, что смартфон оснащён самой мощной на рынке однокристальной системой Snapdragon 865. 7-нанометровый процессор имеет Prime-ядро с пиковой частотой 2,84 ГГц и GPU Adreno 650. Правда, уже через считанные дни ожидается премьера чипсета Snapdragon 865+, в котором максимальная частота впервые превысит отметку 3 ГГц.
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OnePlus 8 Pro – первый и пока единственный смартфон китайской компании, который может похвастаться беспроводной зарядкой. Её мощность составила 30 Вт. Кстати, также заявлена поддержка подзарядки проводным путём с идентичной возможностью передачи энергии. Кроме того, апрельская новинка стала тем самым решением производителя, в котором дебютировала Fluid AMOLED матрица формата 3K с разрешением 1440 х 3168 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Причём в отличие от новейших флагманов Samsung здесь не приходится снижать разрешение, дабы получить максимальную частоту обновления.
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Дисплей имеет диагональ 6,78 дюйма, встроенный оптический биометрический сенсор и поддерживает стандарт HDR10+. Версия Pro предыдущего поколения была оснащена выдвижной фронтальной камерой. В новинке оптический селфи-модуль установлен в левом верхнем углу передней панели, где для него предусмотрено небольшое круглое отверстие. Разрешение составляет 16 Мп.
В основной камере используется четыре датчика изображения. Разрешение телеобъектива с 3-кратным оптическим зумом, стабилизацией и автофокусом составляет 8 Мп. Также имеется дополнительная 5-мегапиксельная матрица. Разрешение широкоугольной и стандартной камер составило по 48 Мп. Последняя имеет оптическую стабилизацию изображения и лазерную автофокусировку. При этом сенсоры используются разные. В главном модуле задействована матрица оптического формата 1/1,43 дюйма с размером пикселя 1,12 мкм, а в широкоугольном применяется датчик изображения типа ½ дюйма с размером пикселя 0,8 мкм. Угол обзора составляет 116 градусов. Видео можно снимать в 4k UHD с частотой до 60 к/сек.
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OnePlus 8 Pro сейчас принимает участие в программе тестирования первой публичной бета-версии операционной системы Android 11. Стабильная прошивка придёт осенью текущего года. Полноценную ОС Android 11 смартфон китайской компании получит одним из первых наряду с семейством Google Pixel, начиная со 2-го поколения.
А из коробки OnePlus 8 получил Android 10 в составе прошивки OxygenOS. В смартфоне есть защита от воды по стандарту IP68, стереодинамики и чип NFC. Разъём для проводной гарнитуры и слот для карты microSD не предусмотрены. Ёмкость встроенного аккумулятора составляет 4510 мАч, что является рекордом для смартфонов китайской компании.
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