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Китайская компания OnePlus готовит к выходу свой первый за много лет смартфон, который будет представлять не флагманский, а средний ценовой сегмент. Грядущая новинка будет называться OnePlus Nord. Смартфон был замечен в руках одного из топ-менеджеров китайской компании. Фотография раскрыла внешний облик лицевой стороны умного телефона.

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Пит Лау, один из сооснователей компании, заявил, что OnePlus Nord станет первым смартфоном компании за много лет, который будет стоить менее 500 долларов. Под словами «много лет» стоит понимать 2,5 года. Осенью 2017 года производитель анонсировал модель OnePlus 5T, которую оценили в 479 долларов. Уже спустя полгода вышел флагман шестого поколения, цена которого составила 529 долларов. Далее стоимость только повышалась и в 2020 году достигла 999 евро.

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Стоит заметить, что в Европе OnePlus 5T был оценён в 499 евро или 560 долларов. Если ориентироваться на европейский регион, то последний смартфон стоимость до 500 долларов (445 евро) здесь был анонсирован ещё в ноябре 2016 года. Это был OnePlus 3T, которого оценили в 439 евро (490 долларов).

Сегодня, 1 июля, китайская компания открыла приём предварительных заказов на OnePlus Nord, несмотря на то что официальная цена ещё не была объявлена. Количество заявок было ограничено. Пользователи смогут оформить предварительные заказы 8 и 15 июля. К этому времени смартфон уже должен быть представлен. Стоит отметить, что официально модель будет продаваться во всех 28 странах Европейского Союза.

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По предварительной информации, OnePlus Nord получит 7-нанометровый мобильный процессор Snapdragon 765G в паре с 6 ГБ оперативной памяти. Вместимость встроенного хранилища составит 128 ГБ. Основная камера обзаведётся тремя модулями с разрешением 64 Мп + 16 Мп + 2 Мп.

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Смартфону обещают лучшую в истории компанию фронталку. Она получит главный модуль на 32 Мп и широкоугольный на 8 Мп. Из прочего отметим 6,55-дюймовую Super AMOLED панель с поддержкой частоты обновления 90 Гц и встроенным биометрическим сканером, 30-ваттную проводную зарядку, аккумулятор ёмкостью 4300 мАч и возможность работы в сетях пятого поколения.

Программной оболочкой OnePlus Nord послужит программная прошивка OxygenOS 10 с операционной системой Android 10. Премьера запланирована на 7 июля 2020 года.