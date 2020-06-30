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Несколько дней назад китайский технологический гигант Xiaomi у себя на родине выпустил программное обеспечение MIUI 11 на базе ОС Android 10 для смартфона Redmi 7A, стоимость которого составляет порядка 80 долларов. Сегодня европейская версия устройства получила последнюю версию OC от Google. Но она тоже стала доступна вместе с прошивкой MIUI 11, а не MIUI 12.

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Обновление приходит «по воздуху», но при желании можно установить апдейт вручную через Recovery. Для этого нужно скачать архив, размер которого равен 1,6 ГБ. Для загрузки нажмите здесь. Вместе с операционной системой Android 10 обновление добавляет заплатку безопасности за май нынешнего года. Номер апдейта – MIUI 11.0.1.0.QCMEUXM.

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Напомним, что Xiaomi Redmi 7A – один из самых доступных смартфонов в ассортименте китайского бренда. Он был анонсирован в конце мая прошлого года, а в начале лета поступил в продажу. Сейчас стоимость модели на AliExpress составляет порядка 90 евро в топовой конфигурации памяти. В России у официальных ритейлеров цена стартует с отметки 7490 рублей.

Смартфон оборудован скромным однокристальным процессором Qualcomm Snapdragon 439. Мобильный чип трудится в связке с 2/3 ГБ оперативной памяти. В зависимости от спецификации интегрированный накопитель может хранить 16 ГБ или 32 ГБ информации. Ёмкость комплектного аккумулятора составляет 4000 мАч.

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Xiaomi Redmi 7A имеет пластиковый корпус с защитой от брызг. Спереди установлен дисплей IPS формата HD+, диагональ которого составляет 5,45 дюйма. В зависимости от региона смартфон может иметь 12-мегапиксельную или 13-мегапиксельную основную камеру. В России официально продаётся версия с сенсором на 12 Мп. Разрешение камеры для селфи составляет 5 Мп.

Redmi 7A имеет разъём для наушников, отдельный слот под карту памяти, порт micro-USB, Bluetooth 4.2 и Wi-Fi. Чип NFC не предусмотрен. Дактилоскопический сенсор тоже отсутствует.