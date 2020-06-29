OnePlus 7 Pro подешевел на 30 000 рублей – Snapdragon 855, NFC, 12 ГБ ОЗУ и изогнутый 90-Гц дисплей
В минувшем году в России в продаже появился смартфон OnePlus 7 Pro. Его официально можно было купить по рекомендованной цене 54 990 рублей в комплектации с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ пользовательской памяти. Конфигурации 8/256 и 12/256 ГБ не появлялись у официальных ритейлеров, тогда как стоимость «серых» версий в 2019 году составила 65 000 рублей и 75 000 рублей соответственно.
реклама
С момента анонса прошло более года, и сейчас флагман предлагается намного дешевле, чем на старте продаж. Например, за модификацию с 12 ГБ ОЗУ нужно отдать 45 000 рублей, согласно «Яндекс.Маркет». Это на 30 000 рублей меньше, чем изначально. Версия с 8 ГБ ОЗУ успела подешеветь на 23 000 рублей. Сейчас её цена составляет 42 000 рублей. За модификацию с 6 ГБ оперативки придётся расстаться чуть более чем с 38 000 рублей. Если сравнивать с рекомендованной цене в магазине МТС (больше смартфон официально не продавался нигде), то стоимость опустилась примерно на 17 000 рублей.
Сердцем флагмана выступает 7-нанометровый флагманский чипсет Snapdragon 855 с графикой Adreno 640 с пиковой частотой процессорных ядер Kryo 485 Gold 2,84 ГГц. В телефоне применяется тройная основная камера в вертикальной конфигурации с разрешением 48 Мп + 8 Мп + 16 Мп, оптической стабилизацией и 2,2-кратным зумом без потери качества. Из коробки 16-мегапиксельный широкоугольный модуль не мог снимать видео, но со временем такая возможность появилась после выхода обновления программного обеспечения. Главный модуль поддерживает 4k UHD с частотой 60 FPS. Для любителей делать селфи предусмотрена фронтальная камера, которая имеет разрешение 16 Мп.
реклама
OnePlus 7 Pro оборудован аккумуляторной батареей ёмкостью 4000 мАч с 30-ваттной проводной зарядкой. Оптический дактилоскопический сенсор для считывания отпечатков пальцев обосновался под дисплеем. Также отметим стереодинамики, NFC, Bluetooth 5, Wi-Fi 5, отсутствие выреза, слота под карту памяти и разъёма для проводных наушников.
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила