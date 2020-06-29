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В минувшем году в России в продаже появился смартфон OnePlus 7 Pro. Его официально можно было купить по рекомендованной цене 54 990 рублей в комплектации с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ пользовательской памяти. Конфигурации 8/256 и 12/256 ГБ не появлялись у официальных ритейлеров, тогда как стоимость «серых» версий в 2019 году составила 65 000 рублей и 75 000 рублей соответственно.

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С момента анонса прошло более года, и сейчас флагман предлагается намного дешевле, чем на старте продаж. Например, за модификацию с 12 ГБ ОЗУ нужно отдать 45 000 рублей, согласно «Яндекс.Маркет». Это на 30 000 рублей меньше, чем изначально. Версия с 8 ГБ ОЗУ успела подешеветь на 23 000 рублей. Сейчас её цена составляет 42 000 рублей. За модификацию с 6 ГБ оперативки придётся расстаться чуть более чем с 38 000 рублей. Если сравнивать с рекомендованной цене в магазине МТС (больше смартфон официально не продавался нигде), то стоимость опустилась примерно на 17 000 рублей.

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Напомним, что OnePlus 7 Pro – первый флагман китайской компании, оснащённый панелью с частотой обновления 90 Гц. В смартфоне применяется матрица Fluid AMOLED формата Quad HD+ с диагональю 6,67 дюйма и поддержкой расширенного динамического диапазона. Модель появилась на рынке с предустановленным софтом Android 9.0 Pie, сейчас работает на Android 10, а до конца нынешнего года может обзавестись Android 11.

Сердцем флагмана выступает 7-нанометровый флагманский чипсет Snapdragon 855 с графикой Adreno 640 с пиковой частотой процессорных ядер Kryo 485 Gold 2,84 ГГц. В телефоне применяется тройная основная камера в вертикальной конфигурации с разрешением 48 Мп + 8 Мп + 16 Мп, оптической стабилизацией и 2,2-кратным зумом без потери качества. Из коробки 16-мегапиксельный широкоугольный модуль не мог снимать видео, но со временем такая возможность появилась после выхода обновления программного обеспечения. Главный модуль поддерживает 4k UHD с частотой 60 FPS. Для любителей делать селфи предусмотрена фронтальная камера, которая имеет разрешение 16 Мп.

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OnePlus 7 Pro оборудован аккумуляторной батареей ёмкостью 4000 мАч с 30-ваттной проводной зарядкой. Оптический дактилоскопический сенсор для считывания отпечатков пальцев обосновался под дисплеем. Также отметим стереодинамики, NFC, Bluetooth 5, Wi-Fi 5, отсутствие выреза, слота под карту памяти и разъёма для проводных наушников.