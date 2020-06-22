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В начале февраля компания Samsung анонсировала флагманское семейство Galaxy S20 с программной оболочкой One UI 2.1. В апреле прошивка стала доступна для Galaxy S10, Galaxy S10e, Galaxy S10+, Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10+. Сейчас стало известно, что флагманы 2018 года тоже получили обновление. Речь идёт о моделях Samsung Galaxy S9 и Galaxy S9+.

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В новой версии программного обеспечения разработчики убрали экран Bixby, который ранее располагался слева от рабочего стола. Вместо него появилось окно Samsung Daily. Теперь переход между светлым и тёмным режимами сопровождается плавной анимацией и добавилась возможность затемнить обои рабочего стола и экрана блокировки при активации тёмной темы.

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В сообщениях можно для каждого чата выбрать отдельные обои. Клавиатуру тоже немного обновили – добавили перевод текста на лету, возможность быстро менять размер клавиатуры и универсальный поиск. Функция «Быстрая отправка» стала своего рода аналогом AirDrop. Наконец, последним нововведением в One UI 2.1 является улучшенная камера. Она получила режим «Мультикадр», ночное ускоренное видео и профессиональное видео.

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Что касается Samsung Galaxy S9 и Galaxy S9+. Обе модели вышли в феврале 2018 года с операционной системой Android 8.0 Oreo. Смартфоны оснащены процессором Exynos 9810 или Qualcomm Snapdragon 845 в зависимости от региона продаж. Также из общего отметим стеклянный корпус с металлической рамкой, защиту от воды по стандарту IP68, NFC и 8-мегапиксельную фронталку.

В Galaxy S9 установлен аккумулятор ёмкостью 3000 мАч с 15-ваттной проводной зарядкой. Вне зависимости от модификации объём оперативной памяти составляет 4 ГБ. Дисплей Super AMOLED имеет диагональ 5,8 дюйма и разрешение 1440 х 2960 точек. Основная камера получила модуль на 12 Мп. В Galaxy S9+ установлены 6,2-дюймовая панель, 6 ГБ ОЗУ, батарея на 3500 мАч, а основной камере вместе с главным модулем используется 12-мегапиксельный телеобъектив с 2-кратным оптическим зумом.

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В зависимости от конфигурации под капотом двух моделей может быть установлено от 64 ГБ до 256 ГБ постоянной памяти. Также имеются чип NFC, разъём для наушников, стереодинамики и биометрический сканер на тыльной стороне.

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Первыми обновление получили владельцы Samsung Galaxy S9 и Galaxy S9+ в Южной Корее. Апдейт приходит «по воздуху», а его размер составляет менее 1 ГБ. Помимо Южной Кореи обновление уже доступно в Южно-Африканской Республике и в Германии. Программное обеспечение построено на базе операционной системы Android 10.