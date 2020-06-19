AMD Ryzen 5 2600 можно купить по цене 90 долларов на AliExpress
На AliExpress появился настольный процессор AMD Ryzen 5 2600 по цене 90 долларов. Чип продаётся в магазине W-Win Store с 98,3% положительных отзывов.
Сразу отметим, что речь идёт об ОЕМ-версии CPU. Её цена составляет 6938 рублей, но промо-код TMALL700 позволяет получить скидку в размере 700 рублей. Таким образом, настольный процессор обойдётся в 6238 рублей. На AliExpress действуют свои курсы валют, поэтому на сайте указано, что с учётом скидки стоимость чипа составляет около 87 долларов. По официальному курсу Центробанка, 6238 рублей – это примерно 90 долларов.
рекламаОтметим, что в России Ryzen 5 2600 тоже можно купить во многих магазинах и не ждать доставки. Но он обойдётся немного дороже. Например, стоимость ОЕМ-версии в Pleer.ru составляет чуть менее 7700 рублей, а в «Регард» за чип просят 8500 рублей. Коробочный вариант CPU в магазине «Регард» стоит почти 10 550 рублей.
Напомним, что R5 2600 – один из представителей семейства Pinnacle Ridge. Процессор был анонсирован в 2018 году. Изделие изготовлено по нормам 12-нанометровой технологии FinFET. Чип получил шесть ядер с частотой от 3,4 ГГц до 3,9 ГГц и поддержкой многопоточности, 16 МБ кэш-памяти третьего уровня и разблокированный множитель.
рекламаПроцессор обзавёлся поддержкой PCI Express 3.0 x16 и ориентирован на разъём Socket AM4. AMD Ryzen 5 2600 достался штатный охладитель Wraith Stealth, требования по теплоотводу составляют 65 Вт, а максимальная рабочая температура – 95 Вт. Чип не имеет встроенной графики и поддерживает 2-канальную оперативную память типа DDR4-2933.
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