Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

На AliExpress появился настольный процессор AMD Ryzen 5 2600 по цене 90 долларов. Чип продаётся в магазине W-Win Store с 98,3% положительных отзывов.

анонсы и реклама Слив 2080 Super кардинально дешевле чем везде Новый <b>4/8ядерный 3.6ГГц Comet Lake - 10 т.р.</b> <b>9900К дешевле всего в Регарде</b> Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже i5 10500 - Ситилинк рушит цену 9900K: цена снижена несколько раз - смотри финальную 19 видов Comet Lake от 3800р в Регарде

Сразу отметим, что речь идёт об ОЕМ-версии CPU. Её цена составляет 6938 рублей, но промо-код TMALL700 позволяет получить скидку в размере 700 рублей. Таким образом, настольный процессор обойдётся в 6238 рублей. На AliExpress действуют свои курсы валют, поэтому на сайте указано, что с учётом скидки стоимость чипа составляет около 87 долларов. По официальному курсу Центробанка, 6238 рублей – это примерно 90 долларов.

реклама

Напомним, что R5 2600 – один из представителей семейства Pinnacle Ridge. Процессор был анонсирован в 2018 году. Изделие изготовлено по нормам 12-нанометровой технологии FinFET. Чип получил шесть ядер с частотой от 3,4 ГГц до 3,9 ГГц и поддержкой многопоточности, 16 МБ кэш-памяти третьего уровня и разблокированный множитель.

реклама

Процессор обзавёлся поддержкой PCI Express 3.0 x16 и ориентирован на разъём Socket AM4. AMD Ryzen 5 2600 достался штатный охладитель Wraith Stealth, требования по теплоотводу составляют 65 Вт, а максимальная рабочая температура – 95 Вт. Чип не имеет встроенной графики и поддерживает 2-канальную оперативную память типа DDR4-2933.