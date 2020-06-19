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Honor 30 подешевел на 7000 рублей с начала продаж – флагманская камера, 5x зум, Kirin 985 и NFC

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В конце мая компания Honor в России анонсировала два новых смартфона 30-й серии. Один из них – Honor 30 на новейшей однокристальной системе Kirin 985. Несмотря на то, что с момента презентации ещё и месяца не прошло, новинка уже доступна в некоторых магазинах на 7000 рублей дешевле.

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В частности, в Mix-Mobile.ru смартфон Honor 30 в конфигурации с 256 ГБ постоянной памяти подешевел с 39 990 рублей до 36 990 рублей, а с промо-кодом promo4000 модель можно купить ещё на 4000 рублей дешевле, т.е. за 32 990 рублей. Таким образом, цена с начала продаж упала на 7000 рублей. Кроме того, есть ещё несколько магазинов, которые просят за субфлагмана менее 34 000 рублей. С их списком можно ознакомиться в каталоге «Яндекс.Маркет».

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Honor 30 также доступен покупателям в модификации со 128 ГБ интегрированного хранилища. Её оценили в 34 990 рублей, но очень оперативно цена упала более чем на 6000 рублей. Например, в Pleer.ru за смартфон просят приблизительно 28 500 рублей.

Справедливости ради нужно отметить, что на официальном сайте выгода при покупке смартфона вне зависимости от объёма встроенной памяти составляет почти 8500 рублей. Правда, реальная скидка при этом будет равна 2500-3500 рублей в зависимости от конфигурации и набора подарков. Остальное вы получите бонусами, в список которых входят чехол или монопод и наушники или спортивный браслет.

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Honor 30 оборудован матрицей OLED с интегрированным биометрическим сенсором. Диагональ составляет 6,53 дюйма. В круглом отверстии обосновалась лицевая камера на 32 Мп. На тыльной стороне нашлось место для четырёхмодульной основной камеры. Она оказалась универсальной – есть перископный телеобъектив и широкоугольный модуль. Разрешение каждого составляет по 8 Мп, а кратность оптического зума – 5x. Также предусмотрен сенсор на 2 Мп для анализа глубины резкости. Главный модуль построен на базе сенсора Sony IMX600 на 40 Мп. Обе камеры в смартфоне поддерживают запись видео в 4K Ultra HD. При этом основная может это делать при частоте кадров 30 FPS.

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Сердцем модели выступает новый 7-нанометровый мобильный процессор Kirin 985. Изделие получило графику Mali-G77 и ядра с частотой от 1,84 ГГц до 2,58 ГГц. За питание отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 4000 мАч с 40-ваттной зарядкой по проводу.

В новинке нет разъёма для наушников, а для расширения объёма постоянной памяти предусмотрен слот под карты Nano Memory. Радиоприёмник тоже отсутствует. Из интерфейсов отметим NFC, Bluetooth 5.1 и Wi-Fi. Программной оболочкой выступает операционная система Android 10, которую дополняет фирменная прошивка Magic UI 3.1 без предустановленного ПО от Google.

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Honor 30 подешевел на 7000 рублей с начала продаж – флагманская камера, 5x зум, Kirin 985 и NFC
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